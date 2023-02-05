Компания Tesla потеряла более 100 миллионов долларов из-за известной цифровой монеты

Американский бизнесмен Илон Маск является одним из самых известных поклонников криптовалют. В частности, он привлек к этому компанию Tesla, которая в 2022 году из-за биткоина потеряла более 100 миллиардов долларов.

Производитель электромобилей отчитался Комиссии по ценным бумагам и биржам США в 2022 году о потери 204 миллионов на биткоинах, но сумел вернуть 64 миллиона долларов из-за торговли.

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Потери Tesla из-за биткоина

В первые месяцы 2021 года компания Tesla вложила в биткоин 1,5 миллиарда долларов. Через несколько недель после этого ситуация на рынке криптовалют изменилась. С этого времени производитель электромобилей продал большинство своих вложений в цифровую монету. На этот момент их оценивают почти в 184 миллиона долларов.

Интересно, что новость о приобретении компанией Илона Маска биткоина спровоцировала стремительное удорожание монеты на рынке до 48 тысяч долларов. На тот момент это был пиковый ценовой уровень для криптовалюты.

Американский бизнесмен помог биткоину вернуться к росту в марте 2021 года благодаря заявлению, что авто Tesla можно будет покупать с использованием цифровых монет. Однако всего через два месяца эта криптовалюта потеряла больше 10% на фоне новости о том, что производитель электромобилей отказался от этой идеи.

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 22 885 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 441,36 миллиарда долларов, по данным CoinDesk. Максимально цифровая монета обошлась почти в 69 тысяч долларов, которые зафиксировали в ноябре 2021 года.