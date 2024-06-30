Речь идет об угольной отрасли России, доходы которой за год уменьшились на 93% или в 15 раз. Об этом свидетельствуют данные Росстата, информируют российские СМИ.

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Угольная отрасль России фиксирует огромные убытки

В частности, в январе – апреле 2024 года рентабельные компании из этой отрасли получили прибыль в размере 72 миллиардов рублей, тогда как убыточные – вышли "в минус" на 58 миллиардов рублей.

Общую прибыль угольной отрасли России оценили в 14 миллиардов рублей, что примерно на 200 миллиардов долларов меньше, чем год назад. Кроме того, менее половины компаний из сектора прошли первые четыре месяца года с положительными финансовыми показателями. При этом год назад таких компаний было лишь две трети. Также суммарный финансовый результат компаний уменьшился втрое.

Также, согласно официальной статистике, каждая вторая компания стала убыточной – 52,4%. Добавляют, что российские угольные компании, которые отрезаны от западных рынков санкциями, также стремительно теряют покупателей из так называемых "дружественных" стран. В первом квартале 2024 года экспорт угля из России упал на 13%, а в марте спад достиг 17%.

Более того, каждый месяц российская угольная отрасль теряла примерно 3 миллиона тонн экспорта. Тогда как стоимость российского угля снизилась до минимального уровня за три года. Речь идет о таких ценах: