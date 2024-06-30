Йдеться про вугільну галузь Росії, прибутки якої за рік зменшилися на 93% або в 15 разів. Про це свідчать дані Росстату, інформують російські ЗМІ.

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Вугільна галузь Росії фіксує шалені збитки

Зокрема, у січні – квітні 2024 року рентабельні компанії з цієї галузі отримали прибуток у розмірі 72 мільярдів рублів, тоді як збиткові – вийшли "у мінус" на 58 мільярдів рублів.

Загальний прибуток вугільної галузі Росії оцінили у 14 мільярдів рублів, що приблизно на 200 мільярдів доларів менше, ніж рік тому. Крім того, менше половини компаній з сектору пройшли перші чотири місяці року з позитивними фінансовими показниками. При цьому рік тому таких компаній було лише дві третини. Також сумарний фінансовий результат компаній зменшився втричі.

Також, згідно з офіційною статистикою, кожна друга компанія стала збитковою – 52,4%. Додають, що російські вугільні компанії, які відрізані від західних ринків санкціями, також стрімко втрачають покупців з так званих "дружніх" країн. У першому кварталі 2024 року експорт вугілля з Росії впав на 13%, а в березні спад сягнув 17%.

Ба більше, кожного місяця російська вугільна галузь втрачала приблизно 3 мільйони тонн експорту. Тоді як вартість російського вугілля знизилася до мінімального рівні за три роки. Йдеться про такі ціни: