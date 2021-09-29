"Потенциальная катастрофа": в JPMorgan готовятся к возможному дефолту США

В банковском холдинге JPMorgan считают, что США возможно приблизились к своему первому дефолту в истории. Об алгоритме действий банка с "Большой Четверки" – читайте дальше.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.

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Опасный сценарий для США

По его словам, уже в третий раз долг США приближаются к своему лимиту. Подобные ситуации возникали в 2011 и 2017 годах. До сих пор каждый раз, когда этот вопрос попадал в центр внимания, все удавалось исправить. Джейми Димон отметил, что Штаты вообще никогда не должны были даже приближаться к этому.

Я просто думаю, что это ошибка, и однажды мы должны принять двухпартийный законопроект и избавиться от "потолка" для долга. Это все политика,

– добавил гендиректор JPMorgan.

Что делает JPMorgan

Сейчас лимит госдолга США составляет. Однако фактически реальный долг уже пересек эту черту, увеличившись доКонгресс должен принять окончательное решение относительно лимита госдолга до 18 октября. В Минфине США отметили, если конгрессмены не смогут достичь консенсуса, то Федеральный резерв рассмотрит опцию по применению чрезвычайных мер.

В рамках подготовки к возможному дефолту первой экономики мира JPMorgan просматривает контракты со своими клиентами. Он добавил, что этот процесс требует от банка привлечения значительных ресурсов.

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Вы должны проверить контракты, чтобы попытаться предсказать это. Если я правильно помню, последний раз, когда мы готовились к этому, это стоило банку 100 миллионов долларов,

– рассказал бизнесмен.

Кроме того, один из крупнейших банковских холдингов США изучает, как реализация сценария с вероятным дефолтом повлияет на денежные рынки, операции РЕПО, и как отреагируют рейтинговые агентства.