Статки Маска оцінюють у 203,4 мільярда доларів. Засновник Amazon Джефф Безос бідніший від нього на 5,7 мільярда доларів.

Цікаво 10 найбагатших людей світу вмить втратили понад 26 мільярдів доларів: хто очолив антирейтинг

Список найбагатших людей світу

Ілон Маск – 203,4 мільярда доларів; Джефф Безос – 197,7 мільярда доларів; французький бізнесмен Бернар Арно, якому належить контрольний пакет акцій компанії LVMN, – 176,3 мільярда доларів; засновник Microsoft Білл Гейтс – 131,1 мільярда доларів; засновник "Фейсбуку" Марк Цукерберг – 126,4 мільярда доларів; співзасновник компанії "Google" Ларрі Пейдж – 120,7 мільярда доларів; засновник і голова корпорації Oracle – 119,6 мільярда доларів; співзасновник компанії "Google" Сергій Брін – 116,3 мільйона доларів; американський інвестор Воррен Баффет – 101,5 мільярда доларів; індійський бізнесмен Мукеш Амбані – 98,5 мільярда доларів.

Зауважимо, 27 вересня доходи Ілона Маска виросли на 3,8 мільярда доларів. Так засновник Tesla став третьою людиною, чиї статки перевищили позначку у 200 мільярдів у рейтинг Forbes.

Жінки у списку багатіїв

Цікаво, що у десятці найбагатших людей світу є тільки чоловіки. Перша жінка опинилася лише на 13 місці. Це 68-річна голова холдингу "L'Oreal" Франсуаза Бетанкур-Маєрс. Її статки оцінили у 84,7 мільярда доларів.

Наступна жінка після неї опинилася на 17 щаблі – Еліс Волсон. Доходи дочки засновника корпорації Walmart становлять 65,3 мільярда доларів.