Статки Маска оцінюють у 203,4 мільярда доларів. Засновник Amazon Джефф Безос бідніший від нього на 5,7 мільярда доларів.
Цікаво 10 найбагатших людей світу вмить втратили понад 26 мільярдів доларів: хто очолив антирейтинг
Список найбагатших людей світу
- Ілон Маск – 203,4 мільярда доларів;
- Джефф Безос – 197,7 мільярда доларів;
- французький бізнесмен Бернар Арно, якому належить контрольний пакет акцій компанії LVMN, – 176,3 мільярда доларів;
- засновник Microsoft Білл Гейтс – 131,1 мільярда доларів;
- засновник "Фейсбуку" Марк Цукерберг – 126,4 мільярда доларів;
- співзасновник компанії "Google" Ларрі Пейдж – 120,7 мільярда доларів;
- засновник і голова корпорації Oracle – 119,6 мільярда доларів;
- співзасновник компанії "Google" Сергій Брін – 116,3 мільйона доларів;
- американський інвестор Воррен Баффет – 101,5 мільярда доларів;
- індійський бізнесмен Мукеш Амбані – 98,5 мільярда доларів.
Зауважимо, 27 вересня доходи Ілона Маска виросли на 3,8 мільярда доларів. Так засновник Tesla став третьою людиною, чиї статки перевищили позначку у 200 мільярдів у рейтинг Forbes.
Жінки у списку багатіїв
Цікаво, що у десятці найбагатших людей світу є тільки чоловіки. Перша жінка опинилася лише на 13 місці. Це 68-річна голова холдингу "L'Oreal" Франсуаза Бетанкур-Маєрс. Її статки оцінили у 84,7 мільярда доларів.
Наступна жінка після неї опинилася на 17 щаблі – Еліс Волсон. Доходи дочки засновника корпорації Walmart становлять 65,3 мільярда доларів.