Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.

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Опасный сценарий для США

По его словам, уже в третий раз долг США приближаются к своему лимиту. Подобные ситуации возникали в 2011 и 2017 годах. До сих пор каждый раз, когда этот вопрос попадал в центр внимания , все удавалось исправить. Джейми Димон отметил, что Штаты вообще никогда не должны были даже приближаться к этому.

Я просто думаю, что это ошибка, и однажды мы должны принять двухпартийный законопроект и избавиться от "потолка" для долга. Это все политика,

– добавил гендиректор JPMorgan.

Сейчас лимит госдолга США составляет 28,4 триллиона долларов . Однако фактически реальный долг уже пересек эту черту, увеличившись до 28,43 триллиона долларов. Конгресс должен принять окончательное решение относительно лимита госдолга до 18 октября. В Минфине США отметили, если конгрессмены не смогут достичь консенсуса, то Федеральный резерв рассмотрит опцию по применению чрезвычайных мер.

Что делает JPMorgan

В рамках подготовки к возможному дефолту первой экономики мира JPMorgan просматривает контракты со своими клиентами. Он добавил, что этот процесс требует от банка привлечения значительных ресурсов.

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Вы должны проверить контракты, чтобы попытаться предсказать это. Если я правильно помню, последний раз, когда мы готовились к этому, это стоило банку 100 миллионов долларов,

– рассказал бизнесмен.

Кроме того, один из крупнейших банковских холдингов США изучает, как реализация сценария с вероятным дефолтом повлияет на денежные рынки, операции РЕПО, и как отреагируют рейтинговые агентства.