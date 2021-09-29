Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.
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Опасный сценарий для США
По его словам, уже в третий раз долг США приближаются к своему лимиту. Подобные ситуации возникали в 2011 и 2017 годах. До сих пор каждый раз, когда этот вопрос попадал в центр внимания, все удавалось исправить. Джейми Димон отметил, что Штаты вообще никогда не должны были даже приближаться к этому.
Я просто думаю, что это ошибка, и однажды мы должны принять двухпартийный законопроект и избавиться от "потолка" для долга. Это все политика,
– добавил гендиректор JPMorgan.
Что делает JPMorgan
В рамках подготовки к возможному дефолту первой экономики мира JPMorgan просматривает контракты со своими клиентами. Он добавил, что этот процесс требует от банка привлечения значительных ресурсов.
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Вы должны проверить контракты, чтобы попытаться предсказать это. Если я правильно помню, последний раз, когда мы готовились к этому, это стоило банку 100 миллионов долларов,
– рассказал бизнесмен.
Кроме того, один из крупнейших банковских холдингов США изучает, как реализация сценария с вероятным дефолтом повлияет на денежные рынки, операции РЕПО, и как отреагируют рейтинговые агентства.