Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "потенційною катастрофою". Бізнесмен також висловив сподівання, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу.

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Небезпечний сценарій для США

За його словами, вже втретє борг США наближаються до свого ліміту. Схожі ситуації виникали у 2011 та 2017 роках. Досі кожного разу, коли це питання потрапляло у центр уваги, все вдавалося виправити. Джеймі Дімон наголосив, що Штати загалом ніколи не повинні були навіть наближатися до цього.

Я просто думаю, що це помилка, і одного разу ми повинні прийняти двопартійний законопроєкт і позбутися від "стелі" для боргу. Це все політика,

– додав гендиректор JPMorgan.

Наразі ліміт держборгу США становить 28,4 трильйона доларів. Проте фактично реальний борг уже перетнув цю межу, зрісши до 28,43 трильйона доларів. Конгрес має ухвалити остаточне рішення щодо ліміту державного боргу до 18 жовтня. У Мінфіні США наголосили, якщо конгресмени не зможуть досягти консенсусу, то Федеральний резерв розгляне опцію з застосування надзвичайних заходів.

Що саме робить JPMorgan

У рамках підготовки до ймовірного дефолту першої економіки світу JPMorgan переглядає контракти зі своїми клієнтами. Він додав, що цей процес вимагає від банку залучення значних ресурсів.

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Ви повинні перевірити контракти, щоб спробувати передбачити це. Якщо я правильно пам'ятаю, востаннє, коли ми готувалися до цього, це коштувало банку 100 мільйонів доларів,

– розповів бізнесмен.

Крім того, один з найбільших банківських холдингів США вивчає, як реалізація сценарію з ймовірним дефолтом вплине на грошові ринки, операції РЕПО, а також як відреагують рейтингові агентства.