Социальные выплаты в 2026 году: какая помощь по уходу за ребенком до достижения им года
- С 1 января 2026 года в Украине вводится ежемесячная пособие для ребенка и ухода за ним до одного года в размере 7 тысяч гривен.
- Для получения выплат необходимо обратиться в ПФУ с пакетом документов, и помощь предоставляется после окончания отпуска по беременности и родам.
С 1 января текущего года вступает в силу новый закон, который был принят еще 5 ноября 2025 года. Закон усиливает поддержку семей с детьми, а также совмещение ухода за ребенком с профессиональной деятельностью.
Какие детские выплаты предусмотрены в 2026 году?
Документ предусматривает обновление системы "детских" выплат – от периода беременности до момента зачисления ребенка в школу, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
С первого дня 2026 года в Украине вводится пособие по уходу за ребенком до одного года. Выплаты предусмотрены ежемесячно в размере 7 тысяч гривен. А для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, – 10 500 гривен (с применением коэффициента 1,5).
Для подачи заявления следует обратиться в ПФУ и предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП (при наличии);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в случае подачи не родителями);
- медицинское заключение временной нетрудоспособности по беременности и родам.
Важно! Новое пособие по уходу назначается со следующего дня после окончания отпуска по беременности и родам.
Заявитель также может воспользоваться сервисом Дія.Шеринг – это возможность передать цифровые копии документов без ксерокопий и сканирования,
– посоветовали в Минсоцполитики.
Право на такую помощь предоставляется матери или другому законному представителю ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, которые выполняют функции опекунов или попечителей). То есть фактически человеку, который осуществляет уход за ребенком до достижения им годовалого возраста. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Обратите внимание! Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку не исполнилось одного года, то мать или другой законный представитель ребенка, которые осуществляют уход, имеет право с этой даты получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста.
Что еще известно о выплатах в Украине?
- В Украине стартовала программа "еЯсла". Она предусматривает ежемесячное пособие семьям с детьми в возрасте от года до трех лет. Размер выплаты составляет 8 000 гривен, или 12 000 гривен (в зависимости от обстоятельств).
- Также украинцы могут получить единовременную социальную выплату в размере 908 гривен по программе "еКнига". Получить деньги могут лица, которым исполнилось 18 лет в 2024 – 2026 годах.