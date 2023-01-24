Два российских банка анонсировали запуск платежных стикеров. Таким образом они планируют заменить сервисы бесконтактной оплаты смартфонами, по данным СМИ государства-агрессора. Эти услуги стали недоступны для россиян после того, как рынок агрессора покинули компании Visa и Mastercard.

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В России банки предлагают нововведения для клиентов

Соответствующие новшества предложили российские Альфа-банк и Сбербанк. В частности, в последнем заявили, что этот сервис позволит клиентам оплачивать платежи в одно касание и бесконтактно.

Также добавляют, что это якобы аналог банковской карты, однако более компактный. Алгоритм использования платежного стикера будет следующим:

Пользователь должен отломить часть, предназначенную для крепления;

Снять защитный шар и наклеить стикер на заднюю панель смартфона.

К теме! Глава Европейского Совета Шарль Мишель отстаивает конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины Европейский чиновник обратился с ответным призывом к блоку. Этот вопрос также все чаще обсуждается в разных странах Запада. Среди них США да Швейцария.

Сбербанк планирует запустить бесплатное массовое тестирование этой технологии уже в начале февраля. Речь идет о 100 тысяч клиентов, которые могут принять участие в этом процессе. Далее банк уже будет принимать решение о внедрении этой услуги в эксплуатацию. В Альфа-банке также сообщили о схожих планах, а также отметили, что платежные стикеры заменят Apple Pay.