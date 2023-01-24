Два російських банки анонсували запуск платіжних стікерів. Таким чином, вони планують замінити сервіси безконтактної оплати смартфонами, за даними ЗМІ держави-агресорки. Ці послуги стали недоступними для росіян після того, як ринок агресора покинули компанії Visa та Mastercard.

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У Росії банки пропонують нововведення для клієнтів

Відповідні нововведення запропонували російські Альфа-банк та Сбербанк. Зокрема, в останньому заявили, що цей сервіс дозволить клієнтам оплачувати платежі в один дотик та безконтактно.

Також додають, що це нібито аналог банківської картки, проте більш компактний. Алгоритм використання платіжного стікера буде таким:

Користувач має відламати частину, яка призначена для кріплення;

Зняти захисний шар та наклеїти стікер на задню панель смартфона.

До теми! Очільник Європейської Ради Шарль Мішель відстоює конфіскацію заморожених російських активів на користь України. Європейський чиновник звернувся із відповідним закликом до блоку. Це питання також все частіше обговорюють у різних країнах Заходу. Серед них США та Швейцарія.

Сбербанк планує запустити безплатне масове тестування цієї технології вже на початку лютого. Йдеться про 100 тисяч клієнтів, які зможуть взяти участь у цьому процесі. Далі банк уже буде ухвалювати рішення щодо впровадження цієї послуги в експлуатацію. В Альфа-банку також повідомили про схожі плани, а також наголосили, що платіжні стікери замінять Apple Pay.