Основатель и редактор информационного бюллетеня Schork Report Стивен Шорк считает, что появление на рынке миллионов баррелей нефти из стратегических запасов не будет способствовать снижению цен на сырье.
К теме Сезонные инвестиции: на какие компании и секторы стоит обратить внимание в преддверии зимы
План действий государств-потребителей
Президент Джо Байден объявил, что США выпустят 50 миллионов баррелей из своих запасов в ближайшие месяцы в рамках глобального плана стран-потребителей с целью "успокоения" стремительного роста цен на топливо. К США также присоединились:
- Китай,
- Индия,
- Япония,
- Великобритания,
- Южная Корея.
Великобритания готова высвободить примерно 1,5 миллиона баррелей нефти из своих резервов, в то время как Индия – 5 миллионов баррелей черного золота. Китай, Япония и Южная Корея пока еще не назвали конкретные цифры.
Цены на нефть могут стремительно пойти вверх
Аналитик подчеркнул, что стратегические запасы черного золота, прежде всего, существуют для компенсации краткосрочных и неожиданных перебоев поставок, а не для манипулирования ценой. Поэтому Шорк прогнозирует, что этот план не сработает.
Важно Угроза валютного кризиса: инвестиционный банк назвал страны в зоне риска
Мы говорим о 50 миллионах баррелей от США, потенциально остальных 50 миллионах от наших партнеров. Это 100 баррелей нефти, то есть объем одного дня глобального спроса на сырую нефть,
– заметил аналитик.
Он добавил, что есть немало ставок на то, что стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель. По словам Шорка, это может произойти уже в первом квартале 2022 года, особенно если в Северном полушарии будет холодная зима. На момент создания этого материала актуальная стоимость нефти согласно Bloomberg составляет:
- Brent – 82,10 доллара за баррель;
- WTI – 78,27 доллара за баррель.