Основатель и редактор информационного бюллетеня Schork Report Стивен Шорк считает, что появление на рынке миллионов баррелей нефти из стратегических запасов не будет способствовать снижению цен на сырье.

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План действий государств-потребителей

Президент Джо Байден объявил, что США выпустят 50 миллионов баррелей из своих запасов в ближайшие месяцы в рамках глобального плана стран-потребителей с целью "успокоения" стремительного роста цен на топливо. К США также присоединились:

Китай,

Индия,

Япония,

Великобритания,

Южная Корея.

Великобритания готова высвободить примерно 1,5 миллиона баррелей нефти из своих резервов, в то время как Индия – 5 миллионов баррелей черного золота. Китай, Япония и Южная Корея пока еще не назвали конкретные цифры.

Обратите внимание! Согласно данным Управления энергетической информации США , в 2021 году мир потребляет 97,53 миллиона баррелей нефти в сутки, тогда как годом ранее эта цифра равнялась 92,42 миллиона баррелей в день. Ожидается, что в 2022 году мировой объем потребления черного золота вырастет до 100,88 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть могут стремительно пойти вверх

Аналитик подчеркнул, что стратегические запасы черного золота, прежде всего, существуют для компенсации краткосрочных и неожиданных перебоев поставок, а не для манипулирования ценой. Поэтому Шорк прогнозирует, что этот план не сработает.

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Мы говорим о 50 миллионах баррелей от США, потенциально остальных 50 миллионах от наших партнеров. Это 100 баррелей нефти, то есть объем одного дня глобального спроса на сырую нефть,

– заметил аналитик.

Он добавил, что есть немало ставок на то, что стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель. По словам Шорка, это может произойти уже в первом квартале 2022 года, особенно если в Северном полушарии будет холодная зима . На момент создания этого материала актуальная стоимость нефти согласно Bloomberg составляет: