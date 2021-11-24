23 ноября турецкая лира установила новый исторический антирекорд , а доллар вырос сразу на 15% . Нацвалюта рухнула, поскольку действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган защищал противоречивое снижение центробанком процентных ставок на фоне роста инфляции в стране.

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Эхо обвала турецкой лиры

Инвестор Марк Мобиус считает, что резкое обесценивание турецкой лиры может распространиться и на другие страны. Он также отметил, что существенную роль в этой ситуации играет перспектива повышения процентных ставок в США. По его словам, в таких условиях все страны, имеющие долги в долларах, попадают в зону риска.

Мобиус не назвал страны, которые могут столкнуться с валютным кризисом. Однако инвестор поделился и хорошей новостью: после азиатского финансового кризиса в 1997 году многие развивающиеся страны взяли больше займов в местной валюте.

Что известно об Азиатском финансовом кризисе Это экономический кризис, разразившийся в странах южной и восточной Азии в июле 1997 года. Тогда после длительного периода (лет) стремительного роста экономики неожиданно вошли в глубокую рецессию (снижение экономической активности). Этот кризис стал самым мощным потрясением экономики на глобальном уровне в 1990-х годах.