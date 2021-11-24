23 ноября турецкая лира установила новый исторический антирекорд, а доллар вырос сразу на 15%. Нацвалюта рухнула, поскольку действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган защищал противоречивое снижение центробанком процентных ставок на фоне роста инфляции в стране.
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Эхо обвала турецкой лиры
Инвестор Марк Мобиус считает, что резкое обесценивание турецкой лиры может распространиться и на другие страны. Он также отметил, что существенную роль в этой ситуации играет перспектива повышения процентных ставок в США. По его словам, в таких условиях все страны, имеющие долги в долларах, попадают в зону риска.
Мобиус не назвал страны, которые могут столкнуться с валютным кризисом. Однако инвестор поделился и хорошей новостью: после азиатского финансового кризиса в 1997 году многие развивающиеся страны взяли больше займов в местной валюте.
Что известно об Азиатском финансовом кризисеЭто экономический кризис, разразившийся в странах южной и восточной Азии в июле 1997 года. Тогда после длительного периода (лет) стремительного роста экономики неожиданно вошли в глубокую рецессию (снижение экономической активности). Этот кризис стал самым мощным потрясением экономики на глобальном уровне в 1990-х годах.
Он также добавил, что повышение процентных ставок необязательно означает спад (big downturn) на рынках. Этот термин также используют для обозначения мирового финансового кризиса, достигшего пика в 2008 году. Инвестор отметил, что компании с высокими доходами и хорошей маржой смогут успешно функционировать в среде с ростом процентных ставок.
Инвестор заявил о вероятности валютного кризиса в нескольких странах / Фото Getty Images
В этом контексте инвестор предпочитает Индию и Тайвань. Относительно ситуации в Турции, Мебиус подметил, что бенефициаром ослабления национальной валюты может стать сектор экспорта.
Компании, которыми мы владеем в Турции, получают прибыль в долларах, евро. А с более низкой и слабой турецкой лирой они работают лучше, потому что их расходы намного ниже,
– заявил он.
Риск валютного кризиса
На прошлой неделе инвестиционный банк Nomura обнародовал анализ, согласно которому сейчас есть четыре страны, наиболее подверженные валютному кризису:
- Египет,
- Румыния,
- Турция,
- Шри-Ланка.
При анализе эксперты учитывали такие показатели, как внешний долг в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП), соотношение валютных резервов к импорту и индекс фондового рынка.
Забегая вперед, перспектива нормализации денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США на фоне углубления экономического спада в Китае – не слишком выгодная комбинация для развивающихся стран
– добавили в Nomura.
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В ноябре 2021 года Федеральная резервная система США планирует начать снижать темпы закупки облигаций. Это первый шаг к отказу от политики экономических стимулов, которая была введена из-за пандемии. Чиновники ФРС заявили, что не ожидают повышения процентных ставок до тех пор, пока сокращение не завершится, пишет CNBC. В то же время все это происходит, когда развивающиеся страны сталкиваются с другими проблемами:
- рост дефицита бюджета и счета текущих операций, являющегося одним из компонентов платежного баланса страны,
- также удорожание продуктов.