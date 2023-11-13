Путин издал соответствующий указ спустя неделю после того, как украинская компания ДТЭК выиграла дело против России в Международном арбитражном суде в Гааге. Суд полностью удовлетворил иск компании, конечным владельцем которой является Ринат Ахметов.

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Компания ДТЭК выиграла суд против России

В результате Россия обязана выплатить ДТЭК компенсацию в размере 267 миллионов долларов за захват активов в аннексированном Крыму. В этот перечень также входит "Крымэнерго". Это решение подлежит принудительному исполнению. Эта норма указана в Нью-Йоркской конвенции в 1958 году.

С другой стороны, компания ДТЭК стремится сразу начать процедуру признания и допуска к выполнению решения на территории тех государств, где находятся российские активы. Добавим, что этот судебный процесс продолжался с 2017 года.

К теме! В Украине впервые с 2006 года осталось всего два долларовых миллиардера. Среди них Ринат Ахметов, который также сохраняет статус самого богатого человека страны.

Путина приказал "скрыть" активы крымской компании

В ответ на судебное решение Путина издал указ о передаче 100% акций компании "Крымэнерго" так называемой оккупационной власти на полуострове. До этого этот пакет активов находился в федеральной собственности. Сообщается, что правительство государства-агрессора должно выполнить эту задачу в течение двух месяцев.

Напомним, что в первой половине октября Путин обязал экспортеров продавать валюту, которую они получили от реализации своих товаров за границей. Это один из способов поддержки российского рубля, который с начала 2023 года существенно обесценился.