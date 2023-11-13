Путін видав відповідний указ через тиждень після того, як українська компанія ДТЕК виграла справу проти Росії у Міжнародному арбітражному суді в Гаазі. Суд повністю задовольнив позов компанії, кінцевим власником якої є Рінат Ахметов.

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Компанія ДТЕК виграла суд проти Росії

У результаті Росія зобов'язана виплатити ДТЕК компенсацію у розмірі 267 мільйонів доларів за захоплення активів в анексованому Криму. До цього переліку також входить "Крименерго". Це рішення підлягає примусовому виконанню. Ця норма вказана у Нью-Йоркській конвенції 1958 року.

З іншої сторони компанія ДТЕК має на меті відразу почати процедуру визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться російські активи. Додамо, що цей судовий процес тривав з 2017 року.

До теми! В Україні вперше з 2006 року залишилося всього два доларових мільярдери. Серед них Рінат Ахметов, який також зберігає за собою статус найзаможнішої людини країни.

Путіна наказав "сховати" активи кримської компанії

У відповідь на судове рішення Путіна видав указ про передачу 100% акцій компанії "Крименерго" так званій окупаційній владі на півострові. До цього цей пакет активів був у федеральній власності. Повідомляють, що уряд держави-агресорки має виконати це завдання протягом двох місяців.

Нагадаємо, що у першій половині жовтня Путін зобов'язав експортерів продавати валюту, яку вони отримали від реалізації своїх товарів за кордоном. Це один зі способів для підтримки російського рубля, який з початку 2023 року суттєво знецінився.