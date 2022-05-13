После масштабного обвала: эксперт рассказал, стоит ли инвестировать в биткоин

Пока что рынок криптовалют переживает масштабный спад. На фоне этого у многих возникает вопрос: стоит ли и дальше инвестировать в цифровые деньги. В частности, биткоин.

Инвестор и один из учредителей компании "WOTAN" Михаил Пацан считает, что биткоин – это долгосрочное предложение. По его мнению, криптовалюту следует рассматривать только в таком контексте. Соответствующее заявление он сделал на конференции "Мои финансы во время войны".

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Биткоин – это только долгосрочная инвестиция

Михаил Пацан поделился стратегией инвестирования, которую считает оптимальным вариантом в современных условиях. По его мнению, сейчас нужно следовать такому алгоритму действий, при условии, что инвестор готов вложить в биткоин 5% от своих сбережений:

для начала приобрести монеты на 1% и следить за курсом;

и следить за курсом; если стоимость будет снижаться, купить биткоинов еще на 1%,

таким образом приобрести монеты на 5%,

хранить биткоин в инвестиционном портфеле в течение 3 лет.

По словам эксперта, после этого периода можно продать биткоин и получить доход. Михаил Пацан подчеркнул, что криптовалюты – это рисковые активы. Поскольку за один день цифровые монеты могут как обрушиться на 100%, так и стремительно вырасти в цене.

Какие цифровые активы следует иметь в криптопортфеле

Инвестор считает, что на сегодняшний день есть две криптовалюты, на которые стоит обратить внимание. Речь идет о биткоине и Ethereum. Он добавил, что биткоин называют цифровым золотом, в то время как Ethereum приравнивают к цифровому аналогу нефти.

По его словам, также в портфель с криптоактивами можно добавить Filecoin, Solana, Polkadot и т.д., поскольку они развиваются. И по всей вероятности, в будущем они могут составить конкуренцию Ethereum, доля которого будет сокращаться.

Напомним, что всего за сутки рынок криптовалют потерял более 200 миллиардов долларов. Для примера, биткоин обрушился на 14%. На момент создания этого материала стоимость биткоина составляет 30 814 долларов за монету, с CoinDesk. Рыночная капитализация цифровой монеты остановилась на уровне 585,48 млрд долларов.