Какие выплаты предусмотрены лицам с инвалидностью III группы в 2026 году?

Для III группы предусматривается 50% суммы выплаты от пенсии по возрасту, о чем отметили в Пенсионном фонде.

В частности пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. А необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена.

Как сообщают в ПФУ, размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Например, лицам с инвалидностью вследствие войны III группы пенсия назначается в размере 60% суммы денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия (если речь идет о III группе) выплата назначается в размере 40 % сумм денежного обеспечения.

Важно! В то же время минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже 9 478 гривен.

В частности лицам с инвалидностью с детства III группы предоставляется 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года размер выплаты составляет 1 557 гривен. Об этом говорится на сайте Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета.

Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет имеют право на одновременное получение пенсии в случае потери кормильца и государственной социальной помощи.

Какие льготы предусмотрены для III группы инвалидности?

Люди с инвалидностью III группы могут получать льготы. Например, для работающих лиц с инвалидностью III группы предоставляются льготы, касающиеся времени отдыхаежегодный основной отпуск на 2 дня дольше обычного (то есть 26 календарных дней), а для инвалидов войны предоставляется дополнительный отпуск с сохранением зарплаты – 14 календарных дней в год и тому подобное.

На таких же льготных условиях эти украинцы могут получать:

технические и другие средства реабилитации (средства для передвижения, протезные изделия и т.п.); изделия медицинского назначения (индивидуальные устройства, протезы, очки, слуховые аппараты и т.д.) автомобили, кресла колесные с электроприводом – при наличии медицинского заключения.

Люди с III группой инвалидности имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий. Кроме того, они имеют право на оборудование специальными приспособлениями жилых помещений, где они проживают.

Интересно! За лицами с инвалидностью с детства III группы сохраняется пенсия (государственная социальная помощь) и выплачиваются академическая стипендия (в случае назначения) в полном размере, если они получают образование.

Что еще следует знать лицам с инвалидностью?