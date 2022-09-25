Облигации для помощи украинским беженцам: банк Совета Европы возобновил выпуск ценных бумаг

Банк Совета Европы возобновил выпуск облигации социального влияния для помощи беженцам из Украины. Это произошло после того, как Банк Литвы инвестировал немалую сумму.

Банк СЕ возобновил выпуск облигаций

Банк развития Совета Европы 21 сентября возобновил выпуск своей семилетней облигации социального влияния (SIB) на сумму 1 миллиард евро после того, как Банк Литвы инвестировал 100 миллионов евро.

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Председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус отметил, что Банк инвестировал 100 миллионов евро в SIB, а вырученные средства в большей степени пойдут на помощь украинским беженцам в разных странах.

С началом войны в Украине Банк Литвы стремился активно помогать стране и ее народу, и мы находимся в тесном контакте с Национальным банком Украины. Мы полностью поддерживаем Украину. В конце года мы также планируем выпустить серебряную коллекционную монету, средства от которой также будут направлены на нужды Украины.

– подчеркнул глава Центробанка Литвы.

Что известно об облигациях социального влияния Банк Совета Европы выпустил облигации социального влияния в апреле 2022 года, как:

- ответ на кризис беженцев, из-за военной агрессии россии и войны на территории Украины,

- чтобы помочь своим государствам-членам оказать поддержку миллионам людей, ищущих безопасность.

Денежная поддержка от банка Совета Европы