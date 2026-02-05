Какую помощь могут получить украинцы от ООН?

Обычно люди могут получить денежные выплаты или продуктовые наборы, о чем рассказали руководитель отдела по связям с общественностью Антуан Валлас и руководитель направления снабжения Мустафа Аудин в интервью.

Сейчас существует немало общин в Украине, где магазины просто не работают. Или же доступ к продуктам остается ограниченным. Туда доставляют как продуктовые наборы на 30 дней, так и свежий хлеб от местных пекарен.

Для людей, которые живут ближе всего к фронту, основной формат помощи – продуктовый набор весом около 13 кг. Он покрывает примерно 60% среднемесячной калорийной потребности человека, а также является сбалансированным. Кроме того, он содержит продукты длительного хранения:

крупы;

мука;

макароны;

консервы;

сахар и соль;

масло и тому подобное.

Люди, которые эвакуируются или прибывают в транзитные центры, получают5-дневные наборы готовой пищи.

Интересно! Более 90% продовольственной помощи от ООН закупается у отечественных производителей в Украине. Это поддерживает экономику и сохраняет рабочие места. Но соль и отдельные виды консервированного мяса иногда импортируются.

В более стабильных районах ВПП предоставляет денежную помощь. Ее выплачивают в течение нескольких месяцев подряд – в зависимости от программы и доступных ресурсов.

Например, многоцелевая помощь в размере 10 800 гривен на человека предполагается после обстрелов, которые повредили жилье, или во время эвакуации. Другая программа предоставляет ежемесячную поддержку в размере 1 200 гривен для людей, которые живут вблизи линии фронта, но где рынки продолжают работать.

Сегодня именно денежная поддержка является основной формой помощи для большинства получателей ВПП в Украине,

– говорится в материале.

Основной фокус остается на таких лицах:

люди, которые живут вблизи боевых действий;

эвакуированные;

пожилые люди;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

домохозяйства, которые потеряли источники дохода из-за войны.

ВПП работает в семи областях:

Харьковской; Донецкой; Запорожской; Днепропетровской; Херсонской; Николаевской; Сумской.

Обратите внимание! Украинцам не нужно отдельно где-то регистрироваться или обращаться в организацию. Информацию о подобной поддержке обычно распространяют партнеры и органы местной власти.

Важно! Гуманитарная помощь рассчитана на уязвимые семьи с детьми.

