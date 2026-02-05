Какую помощь могут получить украинцы от ООН?
Обычно люди могут получить денежные выплаты или продуктовые наборы, о чем рассказали руководитель отдела по связям с общественностью Антуан Валлас и руководитель направления снабжения Мустафа Аудин в интервью.
Сейчас существует немало общин в Украине, где магазины просто не работают. Или же доступ к продуктам остается ограниченным. Туда доставляют как продуктовые наборы на 30 дней, так и свежий хлеб от местных пекарен.
Для людей, которые живут ближе всего к фронту, основной формат помощи – продуктовый набор весом около 13 кг. Он покрывает примерно 60% среднемесячной калорийной потребности человека, а также является сбалансированным. Кроме того, он содержит продукты длительного хранения:
- крупы;
- мука;
- макароны;
- консервы;
- сахар и соль;
- масло и тому подобное.
Люди, которые эвакуируются или прибывают в транзитные центры, получают5-дневные наборы готовой пищи.
Интересно! Более 90% продовольственной помощи от ООН закупается у отечественных производителей в Украине. Это поддерживает экономику и сохраняет рабочие места. Но соль и отдельные виды консервированного мяса иногда импортируются.
В более стабильных районах ВПП предоставляет денежную помощь. Ее выплачивают в течение нескольких месяцев подряд – в зависимости от программы и доступных ресурсов.
Например, многоцелевая помощь в размере 10 800 гривен на человека предполагается после обстрелов, которые повредили жилье, или во время эвакуации. Другая программа предоставляет ежемесячную поддержку в размере 1 200 гривен для людей, которые живут вблизи линии фронта, но где рынки продолжают работать.
Сегодня именно денежная поддержка является основной формой помощи для большинства получателей ВПП в Украине,
– говорится в материале.
Основной фокус остается на таких лицах:
- люди, которые живут вблизи боевых действий;
- эвакуированные;
- пожилые люди;
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- домохозяйства, которые потеряли источники дохода из-за войны.
ВПП работает в семи областях:
- Харьковской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Днепропетровской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Сумской.
Обратите внимание! Украинцам не нужно отдельно где-то регистрироваться или обращаться в организацию. Информацию о подобной поддержке обычно распространяют партнеры и органы местной власти.
Напомним, что жители Сумщины и Харьковщины могут получить гуманитарную помощь. Об этом сообщили в благотворительной организации СпивДия.
Команда подготовила продуктовые наборы и теплые пледы для семей.
Мы верим, что такая поддержка поможет сохранить ощущение тепла, стабильности и достоинства в сложный зимний период,
– говорится в сообщении.
Важно! Гуманитарная помощь рассчитана на уязвимые семьи с детьми.
Какую еще помощь можно получить в Украине?
- Денежную помощь от ООН – 10 800 гривен – могут получить внутренне перемещенные лица и беженцев, которые вернулись в Украину. Люди должны соответствовать критериям и не получать денежную помощь от любых организаций в течение последних 3 месяцев.
- В то же время программа ВПП ООН была завершена в июле 2025 года. В случае поступления дополнительного финансирования программа может быть восстановлена или заменена другой формой помощи для пенсионеров, лиц с инвалидностью и тому подобное.