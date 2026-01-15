Кто может получить помощь?

Денежная помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 гривен рассчитана на внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые вернулись в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".

Смотрите также Ежегодный отпуск во время войны: кому из украинцев его могут не дать и на каком основании

Претендовать на получение помощи могут следующие категории граждан Украины:

  • те, кто после вынужденного перемещения из-за войны вернулся к местам постоянного проживания в пределах Украины;
  • ВПЛ, которые изменили место жительства в течение последних 6 месяцев в пределах Украины;
  • беженцы, которые вернулись из-за границы в Украину начиная с 24 февраля 2022 года.

Данные для получения помощи собирает БФ "Право на защиту", который является официальным партнером организации.

Обратите внимание! Одним из условий участия в программе поддержки украинцев от УВКБ ООН является неполучение денежной помощи от этой или других организаций в течение последних 3 месяцев.

Какие критерии для получения помощи?

Обращаться за получением выплаты ВПЛ и бывшие беженцы могут исключительно в пункты сбора данных. Они работают в 12 областях Украины.

В основном пункты развернуты стационарно, однако в нескольких регионах из-за ситуации с безопасностью работают мобильные группы, о приезде которых сообщает местная власть.

Обращение о помощи принимают от украинцев, чей доход ниже 6 318 гривен на человека. Также нужно соответствовать как минимум одному из следующих критериев уязвимости:

  • семья, где есть только отец или мать, а также один несовершеннолетний ребенок или более, или лица пожилого возраста (от 55 лет);
  • семья, которую возглавляет одна или несколько одиноких пожилых людей (в возрасте от 55 лет), или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;
  • семья с одним или несколькими лицами, которые имеют инвалидность, хронические заболевания.

Обратите внимание! Размер выплаты на одного человека рассчитан исходя из суммы минимальной потребительской корзины, который составляет 3 600 гривен. Помощь покрывает трехмесячный период, поэтому общая сумма равна 10 800 гривен.

Где работают пункты для оформления помощи?

Офисы для регистрации на получение помощи работают в 12 областях Украины:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Кировоградской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Николаевской области.

Информацию об адресе в каждой области можно узнать на сайте организации по ссылке.

Что нужно для оформления выплаты?

Информирование о начале записи в очередь на прием для получения помощи осуществляют через телеграмм-каналы, ссылки на которые есть на сайте фонда "Право на защиту".

Во время посещения пункта сбора данных необходимо подать заявку со следующим перечнем документов:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер;
  • личный номер телефона;
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • справки, выписки, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;
  • международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя.

Отметим, что при подаче документов должны присутствовать все члены семьи. Исключение может быть для маломобильных людей, которые не имеют возможности прибыть в пункт, поэтому их регистрацию выполняют по оригиналам документов.

Выплачивают ли помощь от ООН пенсионерам?

  • Пенсионерам и людям с инвалидностью в Украине с августа 2023 года поступала помощь от ООН, которая ежемесячно охватывала около 390 тысяч человек.
  • Однако выплаты прекратили в июле 2025 года. Программу завершили ввиду ограничения финансирования. Пока неизвестно, будут ли возобновлять помощь в 2026 году.
  • За время работы программы украинцам перечислили более 5 миллиардов гривен помощи.