Какую помощь получают малообеспеченные семьи в 2026 году?

В 2026 году семьи, официально признаны малообеспеченными, могут получать ежемесячную государственную поддержку, пишет Пенсионный фонд. Размер такой помощи определяется индивидуально, как разница между гарантированным государством уровнем обеспечения для конкретной семьи и ее фактическими доходами.

При расчете учитывается не полный прожиточный минимум, а его установленная доля, которая зависит от категории членов семьи.

По данным местных органов социальной защиты, в 2026 году ориентировочные гарантированные суммы составляют:

для трудоспособных лиц – около 60% прожиточного минимума (примерно 1 996,80 грн);

для лиц с инвалидностью или тех, кто потерял трудоспособность – 100% базового уровня (около 2 595 гривен);

для детей – 145% прожиточного минимума:

до 6 лет – примерно 4 084,65 гривен;

от 6 до 18 лет – около 5 092,40 гривен;

от 18 до 23 лет (если учатся) – около 4 825,60 гривен.

Например, если гарантированный государством уровень дохода для семьи составляет более 7 000 гривен, а фактический доход ниже, государство компенсирует разницу.

На какой период назначают помощь?

У Пенсионном фонде Украины отмечают, что такую социальную помощь назначают сроком на шесть месяцев с момента обращения. Важно подать все необходимые документы именно в месяц подачи заявления.

Выплаты осуществляются ежемесячно на банковский счет или через почтовое отделение. Для оформления обычно требуются:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

справки о доходах за последние шесть месяцев;

декларация о доходах и имущественном состоянии;

а также документы о специальном статусе (при наличии).

В каких случаях помощь могут не назначить?

Государство может отказать в выплате помощи, если трудоспособный человек не работает, не учится и не состоит на учете в центре занятости. Также основанием для отказа могут быть:

скрытые доходы;

недостоверные данные об имуществе;

или значительные покупки в течение последнего года: недвижимость, автомобиль или другие дорогие активы.

Кроме того, выплаты могут не назначить семьям, которые имеют несколько относительно новых автомобилей или фактически не проживают на территории Украины.

Какие еще формы поддержки предусмотрены?