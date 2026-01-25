Как выросла пенсия по инвалидности в 2026 году?

В 2026 году размер пенсий по инвалидности I группы вырос, но не для всех. В частности, это связано с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот показатель повысили с 2 361 до 2 595 гривен.

Соответственно лиц с инвалидностью вследствие войны I группы выплата составит 16 867,50 гривны вместо 15 346, 50 гривны (650% прожиточного минимума), отмечали в "На пенсии". В то же время все остальные лица с инвалидностью I группы продолжат получать 100% пенсии по возрасту.

Обратите внимание! Пенсионеры с инвалидностью, которые получали выплаты на уровне прожиточного минимума, уже с января 2026 года получили тоже автоматическое увеличение суммы без подачи дополнительных заявлений на 234 гривны.

То есть, фактический размер пенсии в 2026 году может существенно отличаться даже в пределах одной группы инвалидности из-за особенностей их расчета в зависимости от статуса получателя.

Будут ли дополнительно повышать пенсию по инвалидности?

Кроме этого, украинцев ждет мартовская индексация пенсий, которая в 2026 году запланирована на уровне более 11% – 15%. Она призвана частично компенсировать рост цен и влияет прежде всего на пенсии, размер которых превышает минимальный.

Однако индексация тоже не является фиксированной надбавкой. Как объясняют в ПФУ, размер перерасчета зависит от индивидуальных показателей. В том числе, от стажа и заработка, с которого была назначена пенсия.

