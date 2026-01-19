Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Куда инвестировал Трамп?

Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. всего через несколько недель после того, как компании объявили о слиянии.

В целом финансовые декларации свидетельствуют, что большинство покупок президента США составляли муниципальные облигации городов, местных школьных округов, коммунальных предприятий и больниц. В то же время он также приобрел облигации таких компаний, как Boeing, Occidental Petroleum и General Motors.

В декабре 2025 года Трамп заявил, что будет иметь влияние на решение о том, сможет ли Netflix продолжить предложенную сделку по приобретению Warner Bros. Discovery за 83 миллиарда долларов, которая сталкивается с конкурентным предложением от Paramount Skydance.

Отмечается, что любая сделка по приобретению Warner Bros потребует одобрения регуляторных органов.

Между тем представитель Белого дома отметил, что портфелем акций и облигаций Трампа независимо управляют сторонние финансовые учреждения, и ни сам Трамп, ни члены его семьи не имеют возможности управлять или давать указания по инвестициям.

Что известно о соглашении Netflix и Warner Bros