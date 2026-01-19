Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Куда инвестировал Трамп?
Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. всего через несколько недель после того, как компании объявили о слиянии.
В целом финансовые декларации свидетельствуют, что большинство покупок президента США составляли муниципальные облигации городов, местных школьных округов, коммунальных предприятий и больниц. В то же время он также приобрел облигации таких компаний, как Boeing, Occidental Petroleum и General Motors.
В декабре 2025 года Трамп заявил, что будет иметь влияние на решение о том, сможет ли Netflix продолжить предложенную сделку по приобретению Warner Bros. Discovery за 83 миллиарда долларов, которая сталкивается с конкурентным предложением от Paramount Skydance.
Отмечается, что любая сделка по приобретению Warner Bros потребует одобрения регуляторных органов.
Между тем представитель Белого дома отметил, что портфелем акций и облигаций Трампа независимо управляют сторонние финансовые учреждения, и ни сам Трамп, ни члены его семьи не имеют возможности управлять или давать указания по инвестициям.
Что известно о соглашении Netflix и Warner Bros
5 декабря 2025 года Netflix и Warner Bros. Discovery объявили о соглашении, согласно которому Netflix приобретет Warner Bros., включая кино- и телестудии HBO Max и HBO за 82,7 миллиарда долларов.
Ожидается, что соглашение будет закрыто после ранее объявленного отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию, которое теперь должно быть завершено в третьем квартале 2026 года.
Уже через несколько дней Paramount Skydance предложила 108,4 миллиарда долларов за приобретение Warner Bros Discovery, пытаясь бросить вызов Netflix. Однако Warner Bros Discovery официально отклонила это предложение.