Где используют полимерные деньги?

Полимерные деньги отличаются от привычных бумажных тем, что в их структуре хлопок заменили на синтетический полимер, что фактически сделало их пластиковыми, отмечает портал Planet Banknote.

Первые современные полимерные купюры номиналом 10 долларов выпустили в Австралии в 1988 году. А к 1996 году страна полностью вывела из обращения банкноты из бумаги.

Затем эстафету подхватила Новая Зеландия, которая отказалась от бумажных денег в пользу пластиковых к 1999 году.

В Канаде деньги из бумаги отошли в прошлое в 2011 году, уступив место прочному полимеру, который специально разработали для банкнот, отмечает Музей банка Канады.

Фото: Канадские деньги / Depositphotos

В то же время в Европе первой ввела пластиковые банкноты Румыния в 1999 году. А в 2016 году полимерные деньги начала внедрять Великобритания.

По состоянию на 2026 год полимерными купюрами пользуются в ежедневном употреблении десятки стран мира:

Китай;

Индия;

Бразилия;

Мексика;

Сингапур;

Фиджи;

Вьетнам;

Саудовская Аравия;

Мальдивы и многие другие.

Заметьте! По данным Центра денег Центрального банка Польши что полимерные банкноты уже выпустили по меньшей мере 70 стран мира.

Какие преимущества полимерных денег?

По сравнению с бумажными купюрами, которые печатают на хлопковой бумаге, иногда с добавлением льна, полимерные деньги имеют ряд весомых преимуществ.

Они долговечны. Из-за прочности материала банкноты хорошо выдерживают скручивание и не вытираются в местах сгибания. Такие деньги сложно разорвать.

Лучше защищены от подделок. Благодаря современным технологиям на полимерные деньги можно нанести защитные элементы, которые почти невозможно повторить на других материалах.

Банкноты водостойкие. При попадании влаги на поверхность они не размокают, а сохраняют свой вид.

Имеют лучшую гигиеничность. На них не размножаются грибки, меньше "липнут" микробы и бактерии. Тогда как бумажные деньги известные переносчики заболеваний.

Банк Канады утверждает, что их полимерные купюры имеют срок эксплуатации, длиннее в четыре раза. Деньги полностью водонепроницаемые, устойчивы к разрывам и могут выдерживать экстремальные температуры без повреждений,

– говорится на портале.

К тому же они подлежат переработке, то есть материал можно повторно использовать для печати новой партии пластиковых купюр.

Заметьте! Впрочем, в Украине пока переходить на пластиковые деньги не планируют. Пришлось бы полностью менять процесс производства денег, а это дорого.

Из чего изготавливают гривны?