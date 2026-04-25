Где используют полимерные деньги?
Полимерные деньги отличаются от привычных бумажных тем, что в их структуре хлопок заменили на синтетический полимер, что фактически сделало их пластиковыми, отмечает портал Planet Banknote.
Смотрите также Не розыгрыш и не подделка: зачем выпускают банкноту 0 евро
Первые современные полимерные купюры номиналом 10 долларов выпустили в Австралии в 1988 году. А к 1996 году страна полностью вывела из обращения банкноты из бумаги.
Затем эстафету подхватила Новая Зеландия, которая отказалась от бумажных денег в пользу пластиковых к 1999 году.
В Канаде деньги из бумаги отошли в прошлое в 2011 году, уступив место прочному полимеру, который специально разработали для банкнот, отмечает Музей банка Канады.
Фото: Канадские деньги / Depositphotos
В то же время в Европе первой ввела пластиковые банкноты Румыния в 1999 году. А в 2016 году полимерные деньги начала внедрять Великобритания.
По состоянию на 2026 год полимерными купюрами пользуются в ежедневном употреблении десятки стран мира:
- Китай;
- Индия;
- Бразилия;
- Мексика;
- Сингапур;
- Фиджи;
- Вьетнам;
- Саудовская Аравия;
- Мальдивы и многие другие.
Заметьте! По данным Центра денег Центрального банка Польши что полимерные банкноты уже выпустили по меньшей мере 70 стран мира.
Какие преимущества полимерных денег?
По сравнению с бумажными купюрами, которые печатают на хлопковой бумаге, иногда с добавлением льна, полимерные деньги имеют ряд весомых преимуществ.
- Они долговечны. Из-за прочности материала банкноты хорошо выдерживают скручивание и не вытираются в местах сгибания. Такие деньги сложно разорвать.
- Лучше защищены от подделок. Благодаря современным технологиям на полимерные деньги можно нанести защитные элементы, которые почти невозможно повторить на других материалах.
- Банкноты водостойкие. При попадании влаги на поверхность они не размокают, а сохраняют свой вид.
- Имеют лучшую гигиеничность. На них не размножаются грибки, меньше "липнут" микробы и бактерии. Тогда как бумажные деньги известные переносчики заболеваний.
Банк Канады утверждает, что их полимерные купюры имеют срок эксплуатации, длиннее в четыре раза. Деньги полностью водонепроницаемые, устойчивы к разрывам и могут выдерживать экстремальные температуры без повреждений,
– говорится на портале.
К тому же они подлежат переработке, то есть материал можно повторно использовать для печати новой партии пластиковых купюр.
Заметьте! Впрочем, в Украине пока переходить на пластиковые деньги не планируют. Пришлось бы полностью менять процесс производства денег, а это дорого.
Из чего изготавливают гривны?
Украинские гривны изготавливают не из обычной бумаги, а из специального банкнотного материала, основу которого составляет хлопок. Благодаря этому купюры имеют характерную плотность и лучше выдерживают износ.
Для банкнот большого номинала, в частности 1 000 гривен, дополнительно используют лен – его доля достигает примерно 20%, что делает такие деньги еще более прочными.
Кроме материала, важную роль играют и защитные элементы, заложенные непосредственно в бумагу. Именно они помогают предотвратить подделки и позволяют проверить подлинность купюр.
Изготовление гривны происходит в несколько этапов на разных предприятиях. Сначала банкнотную бумагу производят на специализированной фабрике в Малине Житомирской области. После этого заготовки передают в Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины, где уже наносят изображение и завершают процесс создания купюр.