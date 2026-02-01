"Их перерабатывают на мусорные урны": из чего делают самые прочные купюры в мире

В Украине есть довольно распространенная проблема: не все люди бережно обращаются с бумажными деньгами, иногда о себе дает знать и время. Как результат – большинство купюр имеют вид изношенных, даже если появились относительно недавно. Однако некоторые страны нашли решение – заменили материал, на котором печатают деньги.

Из какого материала делают самые прочные купюры?

О том, какая страна первой начала беречь купюры и изменила материал для их производства, рассказывает Черновицкий Луч.

Так, украинка, живущая в Румынии протестировала национальную валюту – румынский лей. Деньги действительно невозможно порвать или смять. Объяснение – материал, из которого их изготавливают. Речь идет о тонком полимере, другими словами – пластик.



Румынский лей, изготовлен из полимера / Pexels

Важно! Румыния – первая страна в Европе. которая выпустила пластиковую банкноту еще в 1999 году. Также страна стала третьей после Австралии и Новой Зеландии, которые полностью перешла на полимерные банкноты до 2003 года.

Отмечается, что полимерные купюры не боятся даже воды, или других пятен. А как только банкноты выходят из обращения, их отдают на переработку и потом берут за основу для создания мусорных баков.

Какие преимущества пластиковых денег?

В то же время ресурс Garant Money пишет, что преимущества полимерных денег – не только водостойкость и долговечность.

Речь идет в частности о невозможности фальши. Ведь денежные знаки из искусственных материалов гораздо сложнее подделать.

Технологии, применяемые при печати банкнот, позволяют создавать денежные знаки с уникальным дизайном. На полимерных деньгах могут быть нанесены светоотражающие элементы, тиснение, голограммы, воспроизвести которые на других материалах практически невозможно,

– объясняют на ресурсе.

Кроме того, к преимуществам можно добавить экологичность и гигиеничность. Поскольку купюры не чувствительны к воде, уменьшается риск размножения грибков и других бактерий, которые часто вызывают болезни. А возможность переработать деньги – это вклад в экологию.

Основным недостатком является стоимость печати таких денег. Несмотря на то, что материал не является дорогим, на этапе производства сэкономить пока не удается. К тому же пластиковые купюры часто деформируются из-за воздействия высоких температур.

Обратите внимание! Сейчас полимерными деньгами пользуются в 55 странах мира.

Какие деньги планируют изъять?

С 2019 года продолжается процесс изъятия купюр в 500 евро. Пока купюру еще можно использовать, ведь процесс изъятия постепенный. Но в то же время сообщается, что такие банкноты можно обменивать в национальных центральных банках Евросистемы.

Между тем в России планируют принять проект, по которому будет возможно изъятие криптовалюты. Речь идет о людях, которые связаны с уголовными делами.