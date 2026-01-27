Что известно об изменениях, которые хочет внедрить Госдума?
Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству рекомендует к принятию законопроект, который должен установить ряд правил для крипты, сообщает издание The Moscow Times.
Важно! Новые правила будут касаться изъятия криптовалюты у граждан в рамках уголовных дел.
Закон призван закрыть правовой пробел, который мешал конфискации цифровых активов, и снизить риск легализации преступных доходов,
– отмечает издание, ссылаясь на "Единую Россию".
Что именно должен изменить этот закон:
- проект федерального закона "О внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" предлагает признать крипту как имущество в уголовном и уголовно-процессуальном праве;
- то есть у российских властей появится возможность изымать крипту, сообщает "РБК".
Стоит сказать, что изъятие в этом случае может происходить так:
- как с помощью физических носителей, например, серверов;
- так и через перевод цифровой валюты на контролируемый российским правительством адрес.
К тому же у российских органов власти появится возможность накладывать арест на счета и затем осуществлять конфискацию.
Последние важные новости о ситуации в России
Кризис в экономике России стремительно усиливается. На это, в частности, указывает увеличение бюджетного дефицита. К тому же в 2025 году ситуация для торгового сектора России стала одной из худших. Это самые низкие показатели за последние 10 лет. В течение всего года, показатель индекса предпринимательской уверенности в торговле оставался в отрицательной зоне.
Российская Госдума продолжает активную борьбу с "иноагентами". Например, сейчас российские банки по запросу Минюста обязаны предоставлять информацию о вкладах, операциях лиц, признанных "иностранными агентами".