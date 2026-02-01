"Їх переробляють на сміттєві урни": із чого роблять найміцніші купюри у світі

В Україні є доволі поширена проблема: не всі люди дбайливо обходяться з паперовими грошима, інколи про себе дає знати й час. Як результат – більшість купюр мають вигляд зношених, навіть якщо з’явилися відносно недавно. Проте деякі країни знайшли рішення – замінили матеріал, на якому друкують гроші.

З якого матеріалу роблять найміцніші купюри?

Про те, яка країна першою почала берегти купюри та змінила матеріал для їх виробництва, розповідає Чернівецький Промінь.

Так, українка, що живе в Румунії протестувала національну валюту – румунський лей. Гроші справді неможливо порвати або зім'яти. Пояснення – матеріал, із якого їх виготовляють. Йдеться про тонкий полімер, іншими словами – пластик.



Румунський лей, виготовлений із полімеру / Pexels

Важливо! Румунія – перша країна в Європі. яка випустила пластикову банкноту ще в 1999 році. Також країна стала третьою після Австралії та Нової Зеландії, які повністю перейшла на полімерні банкноти до 2003 року.

Зазначається, що полімерні купюри не бояться навіть води, або інших плям. А як тільки банкноти виходять з обігу, їх віддають на переробку і потім беруть за основу для створення сміттєвих баків.

Які переваги пластикових грошей?

Водночас ресурс Garant Money пише, що переваги полімерних грошей – не лише водостійкість та довговічність.

Йдеться зокрема про неможливість фальшу. Адже грошові знаки зі штучних матеріалів набагато складніше підробити.

Технології, що застосовуються під час друку банкнот, дозволяють створювати грошові знаки з унікальним дизайном. На полімерних грошах можуть бути нанесені світловідбиваючі елементи, тиснення, голограми, відтворити які на інших матеріалах практично неможливо,

– пояснюють на ресурсі.

Крім того, до переваг можна додати екологічність та гігієнічність. Оскільки купюри не чутливі до води, зменшується ризик розмноження грибків та інших бактерій, які часто спричиняють хвороби. А можливість переробити гроші – це вклад в екологію.

Основним недоліком є вартість друку таких грошей. Попри те, що матеріал не є дорогим, на етапі виробництва зекономити поки не вдається. До того ж пластикові купюри часто деформуються через вплив високих температур.

Зверніть увагу! Нині полімерними грошима послуговуються в 55 країнах світу.

Які гроші планують вилучити?

З 2019 року триває процес вилучення купюр у 500 євро. Поки купюру ще можна використовувати, адже процес вилучення поступовий. Але водночас повідомляється, що такі банкноти можна обмінювати в національних центральних банках Євросистеми.

