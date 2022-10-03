Военные облигации появились в Украине с самого начала полномасштабного нападения России. Федоров рассказал в эфире общенационального марафона, что это возможность для каждого украинца поддержать Вооруженные Силы Украины.
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Федоров о военных облигациях в Дии
Министр добавил, что по своей специфике облигации похожи на депозит. То есть покупая ценные бумаги, человек может получить эти средства обратно через 3 или 6 месяцев, год, а также дополнительные от 11% до 16%.
Уже 200 лет облигации работают в мире. Это возможность поддержать экономику. Сейчас во время войны это очень важно. Поэтому это миссия как донат, но возвращаемый донат с процентом,
– заявил чиновник.
Михаил Федоров сообщил, что в приложении первая тысяча украинцев уже приобрела ценные бумаги. Он также отметил, чтобы эта услуга была доступна, нужно обновить Дию.
В то время как главная цель – поддержать ВСУ и военный бюджет, поэтому важна каждая гривна. По его словам, речь идет о возможности приобрести не только одежду для защитников и защитниц, но и:
- выплачивать зарплату,
- покупать оружие,
- содействовать освобождению территорий Украины.
Кроме того, это также шаг к популяризации такого финансового инструмента как облигации. Интересно, что военные облигации в приложении презентовали на столичном железнодорожном вокзале, поскольку там упомянули ряд временно оккупированных украинских городов, в частности:
- Херсон,
- Мелитополь,
- Донецк,
- Мариуполь.