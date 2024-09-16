Покупка валюты в банке: нужно ли иметь паспорт
Источник:Rates
Украинцам нужно было адаптироваться к ряду изменений с момента введения военного положения. В частности, речь идет о нововведениях, касающихся обмена валют. В то же время у людей возникает вопрос, нужно ли иметь при себе документы для покупки иностранной валюты.
Нужны ли документы для обмена валюты в Украине
Украинцы могут покупать или продавать валюту без предъявления документов, если сумма операции не превышает определенный лимит. Речь идет о сумме в размере 399 999 гривен.
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Если клиент банка стремится провести валютную операцию на сумму от 400 тысяч гривен, то он будет обязан предоставить определенные документы. Речь идет о таких:
- Документ, который подтверждает личность;
- РНОКПП.
Что такое РНУКППЭта аббревиатура расшифровывается как регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Это цифровой код, который нужен каждому налогоплательщику в Украине для учета в фискальных органах. Ранее это был индивидуальный налоговый номер.
Стоит отметить, банки осуществляют обмен валюты в порядке живой очереди. Кроме того, кредиторы могут предоставить соответствующую услугу клиенту только, когда в кассе отделения есть необходимая сумма в валюте. При этом банк может попросить предоставить дополнительные подтверждающие документы, если речь идет о валютных операциях со значительными суммами.
Напомним, что на сегодня банки не имеют ограничений на объемы продажи иностранной валюты населению. Дело в том, что в конце 2023 года Национальный банк Украины смягчил ряд ограничений, которые были связаны с валютными операциями.