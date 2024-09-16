Чи потрібні документи для обміну валюти в Україні

Українці можуть купувати або продавати валюту без пред'явлення документів, якщо сума операції не перевищує визначений ліміт. Йдеться про суму у розмірі 399 999 гривень.

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Якщо клієнт банку прагне провести валютну операцію на суму від 400 тисяч гривень, то він буде зобов'язаний надати певні документи. Йдеться про такі:

Документ, який підтверджує особу;

РНОКПП.

Що таке РНОКПП Ця абревіатура розшифровується як реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це цифровий код, який потрібен кожному платнику податків в Україні для обліку в фіскальних органах. Раніше це був індивідуальний податковий номер.

Варто наголосити, банки здійснюють обмін валюти в порядку живої черги. Крім того, кредитори можуть надати відповідну послугу клієнту лише, коли у касі відділення є необхідна сума у валюті. При цьому банк може попросити надати додаткові підтверджувальні документи, якщо йдеться про валютні операції зі значними сумами.

Нагадаємо, що на сьогодні банки не мають обмежень на обсяги продажу іноземної валюти населенню. Річ у тому, що наприкінці 2023 року Національний банк України пом'якшив низку обмежень, які були пов'язані з валютними операціями.