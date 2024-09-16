Нужны ли документы для обмена валюты в Украине

Украинцы могут покупать или продавать валюту без предъявления документов, если сумма операции не превышает определенный лимит. Речь идет о сумме в размере 399 999 гривен.

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Если клиент банка стремится провести валютную операцию на сумму от 400 тысяч гривен, то он будет обязан предоставить определенные документы. Речь идет о таких:

Документ, который подтверждает личность;

РНОКПП.

Что такое РНУКПП Эта аббревиатура расшифровывается как регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Это цифровой код, который нужен каждому налогоплательщику в Украине для учета в фискальных органах. Ранее это был индивидуальный налоговый номер.

Стоит отметить, банки осуществляют обмен валюты в порядке живой очереди. Кроме того, кредиторы могут предоставить соответствующую услугу клиенту только, когда в кассе отделения есть необходимая сумма в валюте. При этом банк может попросить предоставить дополнительные подтверждающие документы, если речь идет о валютных операциях со значительными суммами.

Напомним, что на сегодня банки не имеют ограничений на объемы продажи иностранной валюты населению. Дело в том, что в конце 2023 года Национальный банк Украины смягчил ряд ограничений, которые были связаны с валютными операциями.