Российские банки открывают свои отделения на оккупированных территориях Украины

Прежде всего речь идет о государственных российских банках, которые находятся под санкциями Запада с 2022 года, – "Сбербанк" и ВТБ. Именно тогда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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Выше упомянутые кредиторы активно открывают свои отделения на оккупированных территориях Украины. В частности, на востоке и юге Украины уже функционируют 130 банкоматов и 48 отделений "Сбербанка". Среди них есть ряд отделений в Мариуполе. Кроме того, государственный кредитор снова начал работать на территории Крыма. Первое отделение банк открыл на оккупированном полуострове в 2023 году. Напомним, что "Сбербанк" прекратил свою деятельность в Крыму в 2014 году.

К теме! Кремль поощряет российские бизнесы и банки к введению бизнеса в регионах Украины, которые оккупировали с начала полномасштабного вторжения. Президент России Владимир Путина заявил на встрече с представителями финансового сектора, что все опасения, связанные с деятельностью на захваченных территориях, уже стали реальностью. Речь идет о санкциях.

Тогда как ВТБ сообщил о старте обслуживания клиентов в стационарных офисах в Мариуполе. Сообщают, что эта функция будет доступна жителям оккупированного города до конца текущего года. К тому же глава российского банка Андрей Костин в июле присутствовал на открытии первого отделения в оккупированном Луганске.

Еще один российский банк, который одним из первых начал работать на оккупированных территориях Украины, – "Промсвязьбанк". Этот кредитор уже отрыл почти 400 отделений в Донецкой и Луганской областях.

Важно! В начале сентября 2024 года "Сбербанк" сообщил, что у него нет никаких проблем с транзакциями в Индии, активно покупающей российскую нефть в последние годы. Более того, российский государственный банк с начала года существенно увеличил свое присутствие в стране.

Также известно, что на оккупированных территориях Украины начинают работать и некоторые потребительские компании. Однако большинство российских бизнесов и известных брендов не спешат следовать призывам Кремля. Мол, они остерегаются этого шага. Среди главных причин – санкции Запада и риски, связанные с ведением бизнеса в зонах конфликта.