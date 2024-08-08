10 самых стабильных валют в мире: входят ли в рейтинг доллар и евро

Украинцы покупают иностранные валюты, чтобы защитить свои сбережения. Чаще всего в этом контексте речь идет об американском долларе и евро. Однако это далеко не все варианты, которые существуют. Более того, есть немало денежных единиц, которые имеют значительно более стабильные позиции на рынке.

Какую валюту покупать, чтобы была стабильная

Прежде всего нужно понять, что стабильная валюта – это валюта, которая сохраняет свою покупательную способность. Кроме того, стабильная валюта имеет доверие к ней, а также имеет широкую сферу использования. Кроме того, стабильные валюты не обязательно являются самыми мощными или самыми дорогими в мире.

Стоит внимания Новый исторический максимум: какая страна добывает больше всего нефти в мире

Интересно, что такие популярные среди украинцев американский доллар и евро хотя и есть в рейтинге, однако не входят в первую тройку.

Сейчас десятка самых стабильных валют в мире выглядит так:

Швейцарский франк Японская иена Норвежская крона Шведская крона Евро Сингапурский доллар Доллар США Австралийский доллар Фунт стерлингов Канадский доллар

В то же время следует помнить, что существует много факторов, которые влияют на динамику любой валюты. Поэтому невозможно выбрать только одну валюту, которая превосходила бы все остальные с большим преимуществом по всем показателям. Обычно эксперты советуют хранить свои сбережения в нескольких разных валютах.