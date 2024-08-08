США добывают рекордные объемы нефти

На прошлой неделе США достигли нового рекорда по объемам добычи нефти. Речь идет о 13,4 миллионах баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют последние данные от Управления энергетической информации.

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Этот показатель вырос с 12,6 миллиона баррелей нефти в день, которые фиксировали год назад. В целом объемы добычи нефти в США выросли на 800 тысяч баррелей в день. Кроме того, о новом рекорде сообщили всего через несколько месяцев после того, как в марте заявили, что США добывают больше черного золота, чем любая другая страна.

Напомним, что предыдущий торговый день американская нефть завершила с ростом на 2,8% до 75,28 доллара за баррель. На момент создания этого материала, стоимость WTI колеблется на уровне 75,10 доллара за баррель, согласно данным Bloomberg.