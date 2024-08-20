Как проверить доллары на подлинность

Прежде всего стоит обратить внимание на номинал банкноты. Напомним, что Федеральный резерв выпускает купюры только с такими номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Регулятор периодически меняет дизайн банкнот, чтобы их было сложнее подделать. Центробанк США обнародовал четкий график обновления наличной валюты.

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Следующий шаг – проверить бумагу, из которой сделаны банкноты. Дело в том, на ощупь купюра доллара должна быть шероховатой и бархатистой, поскольку в составе есть хлопок и лен. Кроме того, на любой банкноте американского доллара обязательно должен быть водяной знак. Этот элемент должен быть заметным с обеих сторон банкноты на свету. В купюрах номиналом от 10 долларов водяной знак – это портрет деятеля, который на них изображен.

Также выделяют такие элементы защиты американского доллара:

Чернила, которые меняют цвет – на купюрах номиналом от 10 долларов цифры в правом нижнем углу должны становиться зелеными вместо медных при наклоне банкноты. Тогда как на 100-й купюре последнего образца цвет меняет колокольчик в чернильнице;

– на купюрах номиналом от 10 долларов цифры в правом нижнем углу должны становиться зелеными вместо медных при наклоне банкноты. Тогда как на 100-й купюре последнего образца цвет меняет колокольчик в чернильнице; Микропечать – этот элемент можно заметить на банкнотах номиналом от 5 долларов, который помогает определить их подлинность. По сути это надписи сделанные очень мелким шрифтом. Как правило, чтобы их заметить нужно или очень тщательно присмотреться к банкноте или разместить ее под увеличением.

– этот элемент можно заметить на банкнотах номиналом от 5 долларов, который помогает определить их подлинность. По сути это надписи сделанные очень мелким шрифтом. Как правило, чтобы их заметить нужно или очень тщательно присмотреться к банкноте или разместить ее под увеличением. Защитная полоска , которая должна менять цвет на зеленый в ультрафиолетовом свете. На 100 долларах нового образца такая полоска имеет синий цвет и является трехмерной.

, которая должна менять цвет на зеленый в ультрафиолетовом свете. На 100 долларах нового образца такая полоска имеет синий цвет и является трехмерной. На каждой банкноте обязательно должны быть буква и номер, которые указывают на федеральный резервный банк, что ее выпустил;

банк, что ее выпустил; Серийный номер – это уникальный набор из 11 цифр и букв на банкноте. Эта комбинация дважды повторяется на лицевой стороне купюры.

Еще один очень важный нюанс – это вид банкнот при покупке валюты. Советуют покупать только целые и разглаженные купюры, ведь фальшивки часто пытаются скрыть видимым износом купюры.