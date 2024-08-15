Когда США будут менять дизайн доллара

На сегодня банкноты доллара США должны отвечать широким, уникальным потребностям. Речь идет об аутентификации, предотвращения подделки с помощью нескольких уровней открытых и скрытых средств защиты. Кроме того, доллар должен функционировать в приемниках для банкнот для торговцев, коммерческих банков и центробанков.

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Однако центробанк США периодически меняет дизайн банкнот доллара. Одна из главных целей – усиление аспекта безопасности. Ведь купюры должны быть устойчивыми к все более изобретательным вариациям подделок валюты. К тому же тщательная интеграция эксклюзивных функций безопасности является критически важной основой для достижения таких целей:

Хранение наличности в безопасности;

Защита и обеспечение стабильности экономики США, которая является первой в мире.

К теме! Более трети вкладов украинцев в банках были сделаны в долларах и евро сделаны в долларах и евро. Доля этих валют составляет 35,1%. Речь идет о данных за июнь 2024 года.

В связи с этим Федеральный резерв имеет график обновления дизайна банкнот доллара:

10 долларов – 2026 год;

50 долларов – 2028 год;

20 долларов – 2030 год;

5 долларов – 2032 год;

100 долларов – 2034 год.

Обновлять купюры доллара будут в этой последовательности в связи со стремлением уменьшить риски и ведением борьбы с подделками.