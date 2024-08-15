Когда США будут менять дизайн доллара
На сегодня банкноты доллара США должны отвечать широким, уникальным потребностям. Речь идет об аутентификации, предотвращения подделки с помощью нескольких уровней открытых и скрытых средств защиты. Кроме того, доллар должен функционировать в приемниках для банкнот для торговцев, коммерческих банков и центробанков.
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Однако центробанк США периодически меняет дизайн банкнот доллара. Одна из главных целей – усиление аспекта безопасности. Ведь купюры должны быть устойчивыми к все более изобретательным вариациям подделок валюты. К тому же тщательная интеграция эксклюзивных функций безопасности является критически важной основой для достижения таких целей:
- Хранение наличности в безопасности;
- Защита и обеспечение стабильности экономики США, которая является первой в мире.
В связи с этим Федеральный резерв имеет график обновления дизайна банкнот доллара:
- 10 долларов – 2026 год;
- 50 долларов – 2028 год;
- 20 долларов – 2030 год;
- 5 долларов – 2032 год;
- 100 долларов – 2034 год.
Обновлять купюры доллара будут в этой последовательности в связи со стремлением уменьшить риски и ведением борьбы с подделками.