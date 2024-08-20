Як перевірити долари на справжність

Найперше варто звернути увагу на номінал банкноти. Нагадаємо, що Федеральний резерв випускає купюри лише з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Регулятор періодично змінює дизайн банкнот, аби їх було складніше підробити. Центробанк США оприлюднив чіткий графік оновлення готівкової валюти.

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Наступний крок – перевірити папір, з якого зроблені банкноти. Річ у тому, на дотик купюра долара має бути шорсткою та бархатистою, оскільки у складі є бавовна та льон. Крім того, на будь-якій банкноті американського долара обов'язково має бути водяний знак. Цей елемент повинен бути помітним з обох сторін банкноти на світлі. У купюрах номіналом від 10 доларів водяний знак – це портрет діяча, який на них зображений.

Також виділяють такі елементи захисту американського долара:

Чорнило, яке змінює колір – на купюрах номіналом від 10 доларів цифри у правому нижньому куті мають ставати зеленими замість мідних при нахилі банкноти. Тоді як на 100-й купюрі останнього зразка колір змінює дзвіночок у чорнильниці;

– на купюрах номіналом від 10 доларів цифри у правому нижньому куті мають ставати зеленими замість мідних при нахилі банкноти. Тоді як на 100-й купюрі останнього зразка колір змінює дзвіночок у чорнильниці; Мікродрук – цей елемент можна помітити на банкнотах номіналом від 5 доларів, який допомагає визначити їхню справжність. По суті це написи зроблені дуже дрібним шрифтом. Як правило, щоб їх помітити потрібно або дуже ретельно придивитися до банкноти або розмістити її під збільшенням.

– цей елемент можна помітити на банкнотах номіналом від 5 доларів, який допомагає визначити їхню справжність. По суті це написи зроблені дуже дрібним шрифтом. Як правило, щоб їх помітити потрібно або дуже ретельно придивитися до банкноти або розмістити її під збільшенням. Захисна смужка , яка має змінювати колір на зелений в ультрафіолетовому світлі. На 100 доларах нового зразка така смужка має синій колір та є тривимірною.

, яка має змінювати колір на зелений в ультрафіолетовому світлі. На 100 доларах нового зразка така смужка має синій колір та є тривимірною. На кожній банкноті обов’язково мають бути літера та номер, які вказують на федеральний резервний банк, що її випустив;

банк, що її випустив; Серійний номер – це унікальний набір з 11 цифр та букв на банкноті. Ця комбінація двічі повторюється на лицевій стороні купюри.

Ще один дуже важливий нюанс – це вигляд банкнот при купівлі валюти. Радять купувати лише цілі та розгладжені купюри, адже фальшивки часто намагаються приховати видимим зношуванням купюри.