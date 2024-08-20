В Украине продали одну монету за 12 тысяч гривен

На аукционе украинскую монету номиналом 50 копеек 1992 года выпуска продали за 12 тысяч гривен. Интересно, что во время торгов монета подорожала более чем в 6 тысяч раз, тогда как первая ставка за лот составляла всего 2 гривны.

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Всего во время аукциона коллекционеры успели предложить 68 ставок. Стоимость монеты выросла, поскольку она является очень редкой. Сообщают, что разновидность проданной монеты – 4 ААм. Эти монеты отличаются выпуклым щитом и вдавленным трезубцем на аверсе выпуклый щит, тогда как на обычных монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый.

50 копеек 1992 года продали за 12 тысяч гривен / Скриншот "Монеты-ягодки"

Интересно! Коллекционеры называют такую монету "Англичанка", поскольку ее чеканили английскими штемпелями.

Эта монета появилась благодаря тому, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, а и сам трезубец. По этому эскизу в Великобритании и изготовили инструмент для чеканки монет. Ошибку обнаружили только после получения пресштемпелей для чеканки монет. Нумизматы добавляют, что на заводе решили сделать с использованием этого инструмента пробную партию монет, чтобы наладить станки для дальнейшей чеканки