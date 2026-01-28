Показатель для расчета пенсий взлетел вверх: что будет с выплатами
- С 26 января 2026 года утвержден новый показатель для исчисления пенсии, который составляет 20 653 гривны 55 копеек.
- Средняя зарплата в Украине за 2025 год выросла на 8,3% по сравнению с 2024 годом, что повлияет на расчет пенсий в 2026 году.
Начало года – время для перерасчетов, индексаций и статистики от государства. Пенсионный фонд уже рассчитал показатель, с которого будут платить страховые взносы и который будут учитывать для исчисления пенсий.
На каком уровне показатель для исчисления пенсии?
О том, как изменился показатель для начисления пенсий и почему наблюдали такую риторику, говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.
Так, от 26 января 2026 года утвержден новый показатель для исчисления пенсии. Это показатель средней зарплаты по Украине, с которой платят страховые взносы и которую учитывают при исчислении пенсии. Чтобы создать показатель анализируют каждый месяц предыдущего года, то есть 2025.
За декабрь 2025 года показатель средней зарплаты составил – 24 292 гривны 88 копеек. Это самая большая зарплата, которая была в течение всего года. Средний показатель за 2025 год – 20 653 гривны 55 копеек.
Обратите внимание! Показатель декабря по сравнению с ноябрем увеличился более чем на 3 тысячи гривен. А с начала года, с января, вырос на более чем 5 тысяч гривен.
Отмечается, что в течение года средняя зарплата преимущественно стабильно росла. Поэтому это соответственно повлияет и на расчет пенсий.
Какой была ситуация со средней зарплатой в 2025 году?
Председатель Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев недавно опубликовал статистику, по которой по сравнению с 2024 годом, в 2025 средний размер заработной платы увеличился на 8,3%.
Кроме того, депутат добавил, что в течение 2025 года средние показатели за месяц были такими:
- 964 тысячи человек – получали меньше минимальной зарплаты (8 000 гривен);
- 323 тысячи человек – ровно минималку (8 000 гривен);
- 6,1 миллиона человек – больше минимальной зарплаты.
Что еще известно о пенсиях в 2026 году?
Размер пенсии зависит от доходов и стажа. Кроме того, стоит учесть также обстоятельства, по которым человек может уйти на пенсию. Если иметь 30 лет стажа в свои 63 и доход 10 тысяч гривен – пенсия составит примерно 3,9 тысячи гривен.
Украинцы, которые работали за границей, могут получать пенсии от обеих стран. Но при одном условии. Если есть межгосударственное соглашение о социальном обеспечении.