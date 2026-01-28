Показатель для расчета пенсий взлетел вверх: что будет с выплатами

Начало года – время для перерасчетов, индексаций и статистики от государства. Пенсионный фонд уже рассчитал показатель, с которого будут платить страховые взносы и который будут учитывать для исчисления пенсий.

На каком уровне показатель для исчисления пенсии?

О том, как изменился показатель для начисления пенсий и почему наблюдали такую риторику, говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Так, от 26 января 2026 года утвержден новый показатель для исчисления пенсии. Это показатель средней зарплаты по Украине, с которой платят страховые взносы и которую учитывают при исчислении пенсии. Чтобы создать показатель анализируют каждый месяц предыдущего года, то есть 2025.

За декабрь 2025 года показатель средней зарплаты составил – 24 292 гривны 88 копеек. Это самая большая зарплата, которая была в течение всего года. Средний показатель за 2025 год – 20 653 гривны 55 копеек.

Средняя заработная плата в Украине в 2025 году / Статистика Пенсионного фонда Украины

Обратите внимание! Показатель декабря по сравнению с ноябрем увеличился более чем на 3 тысячи гривен. А с начала года, с января, вырос на более чем 5 тысяч гривен.

Отмечается, что в течение года средняя зарплата преимущественно стабильно росла. Поэтому это соответственно повлияет и на расчет пенсий.

Какой была ситуация со средней зарплатой в 2025 году?

Председатель Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев недавно опубликовал статистику, по которой по сравнению с 2024 годом, в 2025 средний размер заработной платы увеличился на 8,3%.

Кроме того, депутат добавил, что в течение 2025 года средние показатели за месяц были такими:

964 тысячи человек – получали меньше минимальной зарплаты (8 000 гривен);

323 тысячи человек – ровно минималку (8 000 гривен);

6,1 миллиона человек – больше минимальной зарплаты.

Что еще известно о пенсиях в 2026 году?

Размер пенсии зависит от доходов и стажа. Кроме того, стоит учесть также обстоятельства, по которым человек может уйти на пенсию. Если иметь 30 лет стажа в свои 63 и доход 10 тысяч гривен – пенсия составит примерно 3,9 тысячи гривен.

Украинцы, которые работали за границей, могут получать пенсии от обеих стран. Но при одном условии. Если есть межгосударственное соглашение о социальном обеспечении.