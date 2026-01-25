Кто имеет право на две пенсии одновременно?

Украинцы, которые часть трудовой жизни провели за рубежом, могут иметь право на пенсионные выплаты как от Украины, так и от другого государства при условии наличия межгосударственных соглашений о социальном обеспечении, напомнили в Пенсионном фонде.

Такие договоры предусматривают, что каждая страна назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на ее территории, а период работы в другом договорном государстве учитывается при определении права на выплаты.

Справочно: Такой подход называют пропорциональным принципом пенсионного обеспечения: Украина начисляет пенсию за украинский стаж, а другая страна за свой. Соглашения с таким принципом уже подписано, в частности, с Польшей, Чехией, Словакией, Латвией, Литвой, Эстонией, Испанией, Болгарией и Португалией.

Чтобы получить выплаты из обеих стран, нужно обратиться в соответствующие пенсионные органы каждого государства и действует по такому механизму:

Украинцы, которые работали за рубежом, подают документы в Пенсионный фонд Украины для учета стажа, а также в иностранные структуры для оформления тамошней пенсии. В рамках международного сотрудничества Пенсионный фонд сам обменивается информацией с иностранными органами, а стаж, приобретенный за рубежом, подтверждается соответствующими документами.

В результате человек может получать две отдельные пенсионные выплаты, то есть каждую от своей системы социального страхования. Они могут поступать на разные счета и в разной валюте, в зависимости от правил конкретной страны.

Кому могут назначить две пенсии в Украине?

В Украине возможность получать две пенсионные выплаты существует, но только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом, сообщили в ЦНАПеобщее правило следующее: человек имеет право только на один вид пенсии: по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца.

В то же время есть исключение, который часто становится источником путаницы. Речь идет о лицах с инвалидностью с детства. Они могут одновременно получать государственную социальную помощь по состоянию здоровья через органы социальной защиты и пенсию в случае потери кормильца, назначенную Пенсионным фондом.

