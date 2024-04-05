Сильный доллар США раздражает иностранные правительства и центробанки: что происходит

С начала 2024 года доллар США ощутимо усилил свои позиции на рынке. Однако центробанки и правительства по всему миру недовольны такими результатами американской валюты.

Позиции доллара поддерживает устойчивая американская экономика, что также опровергает ожидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой США. Добавим, что вокруг политики центробанка первой экономики мира продолжаются дискуссии.

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Рост доллара беспокоит мир

Всего с начала года доллар вырос относительно всех основных валют, несмотря на прогнозы о распродаже валюты. Другие страны были вынуждены принимать меры, чтобы снизить давление на собственные денежные единицы:

В Японии усилили предупреждения центрального банка о готовности вмешаться для поддержки иены, которая обвалилась почти до 34-летнего минимума.

Турция снова повысила процентную ставку, чтобы поддержать курс национальной валюты. Напомним, что в начале апреля лира обновила исторический антирекорд.

Китай и Индонезия также начали действовать с целью стабилизации своих валют, а национальные валюты Швеции и Индии находятся под давлением.

За первый квартал 2024 года месяцы 2024 года Индекс доллара США вырос почти на

В то же время ситуация с долларом достаточно непростая. В частности, валюте прогнозируют скорый конец, а ряд стран отказываются от нее в пользу других денежных единиц. В то же время многие центробанки в мире пока не имеют альтернативы для доллара.

Напомним, что руководительница Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала угрозу глобальному статусу доллара. По ее словам, пока нет никакой альтернативы для американской валюты.