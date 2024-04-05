Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Напомним, что за первый квартал 2024 года месяцы 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%. Однако этот факт беспокоит как успешные страны, так и развивающиеся рынки,.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.