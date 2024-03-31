Доллар демонстрирует сильные позиции

Всего за первые три месяца 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%. Согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель на данный момент колеблется 104,49.

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Усиление позиций американского доллара в первом квартале 2024 года привело к тому, еще "большей боли" как для крупных экономик, так и для экономик, развивающихся, а рынки настороженно относятся к японской интервенции, направленной на поддержку иены, которая торгуется у минимума за 34 года, информирует Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

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