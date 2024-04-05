Позиції долара підтримує стійка американська економіка, що також спростовує очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США. Додамо, що навколо політики центробанку першої економіки світу тривають дискусії.

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Зростання долара турбує світ

Загалом з початку року долар зріс щодо всіх основних валют, попри прогнози про розпродаж валюти. Інші країни були вимушені вживати заходи, аби понизити тиск на власні грошові одиниці:

У Японії посилили попередження центрального банку про готовність втрутитися задля підтримки єни, яка обвалилася майже до 34-річного мінімуму.

Туреччина знову підвищила відсоткову ставку, аби підтримати курс національної валюти. Нагадаємо, що на початку квітня ліра оновила історичний антирекорд.

Китай та Індонезія також почали діяти з метою стабілізації своїх валют, а національні валюти Швеції та Індії перебувають під тиском.

До теми! За перший квартал 2024 року місяці 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%.

Водночас ситуація із доларом досить непроста. Зокрема, валюті прогнозують швидкий кінець, а низка країн відмовляються від неї на користь інших грошових одиниць. Водночас багато центробанків у світі наразі не мають альтернативи для долара.

Нагадаємо, що очільниця Мінфіну США Джанет Єллен прокоментувала загрозу глобальному статусу долара. За її словами, наразі немає жодної альтернативи для американської валюти.