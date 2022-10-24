Действующий глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что во время встречи с Федеральным министром финансов Германии Кристианом Линднером они обсуждали увеличение финансирования оборонной поддержки Украины и исключение России из FATF – Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег.

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Новые переговоры Германии и Украины

Шмыгаль добавил, что в Германии готовятся предоставить предложение об увеличении бюджета на оборонную поддержку Украины на следующий год. Считают, что вместо 697 миллионов евро нужна сумма в размере 2 миллиардов евро.

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Кроме того, премьер-министр вместе с главой Минфина Украины сообщили коллегам из Германии о необходимости восстановления энергетической инфраструктуры. Напомним, за последние недели именно этот сектор стал одной из главных целей россиян. Стороны также уделили время вопросам:

Дальнейшее финансовое сотрудничество в долгосрочной перспективе;

Поддержка со стороны Германии макро финансовой помощи для Украины от Евросоюза.

Глава Кабмина выразил благодарность Германии за поддержку санкций против государства-агрессора – России, так и за поддержку бюджета по обороне.