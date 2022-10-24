Чинний глава українського Уряду Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з Федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером вони обговорювали збільшення фінансування оборонної підтримки України та виключення Росії з FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей).

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Нові переговори Німеччини та України

Шмигаль додав, що в Німеччині готуються представити пропозицію про збільшення бюджету на оборонну підтримку України на наступний рік. Вважають, що замість 697 мільйонів євро потрібна сума у розмірі 2 мільярдів євро.

До теми! НБУ закликає виключити Росію зі складу Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). За словами Андрія Пишного, одна з причин – фінансування тероризму зі сторони Росії.

Крім того, прем'єр-міністр разом з главою Мінфіну України повідомили колегам з Німеччини про потреби з відновлення енергетичної інфраструктури. Нагадаємо, протягом останніх тижнів саме цей сектор став однією з головних цілей росіян. Сторони також приділили час питанням про:

Подальшу фінансову співпрацю у довгостроковій перспективі;

Підтримку зі сторони Німеччини виділенню макрофінансової допомоги для України від Євросоюзу.

Очільник Кабміну висловив подяку Німеччині за підтримку санкцій проти держави-агресорки – Росії, так і за підтримку бюджету щодо оборони.