Нацбанк призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) лишить Россию, которая в 2022 году начала полномасштабную войну против Украины, статуса участника.
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Призыв НБУ относительно России
Следующее пленарное заседание FATF запланировано на 18 – 20 октября 2022 года. В июне они отказались исключать государство-агрессора из своего состава. Поэтому НБУ просит межправительственную организацию уделить внимание вопросу о статусе России в конце октября.
Новый глава Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул, что эти решения нужно принять, поскольку государство-агрессор нарушает фундаментальные принципы международного права. Он также подчеркнул, что такие действия России создают серьезную угрозу безопасности и целостности финансовой системы на глобальном уровне.
Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов на финансирование терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения,
– добавил Пышный.
Что известно о FATF:
- Это межправительственная организация, формирующая стандарты для мира в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- Эксперты этой организации также оценивают соответствия государств этим стандартам;
- На сегодняшний день в черный список межправительственной организации входят только Северная Корея и Иран, который до полномасштабного нападения России на Украину был лидером среди под санкционных стран;
- Внесение страны в черный список организации оказывает непосредственное влияние на банковскую систему этого государства, а также международную торговлю;
- Например, любые платежи, отправляемые на банковские счета такой страны, сразу попадают под подозрение. Поэтому их исполнение могут остановить.