Нацбанк призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) лишить Россию, которая в 2022 году начала полномасштабную войну против Украины, статуса участника.

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Призыв НБУ относительно России

Следующее пленарное заседание FATF запланировано на 18 – 20 октября 2022 года. В июне они отказались исключать государство-агрессора из своего состава. Поэтому НБУ просит межправительственную организацию уделить внимание вопросу о статусе России в конце октября.

К теме! В конце января 2022 года британский парламентарий заявлял, что Великобритания должна поддерживать Украину на тот момент в условиях угрозы полномасштабного вторжения России. По его словам, "грязные деньги", которые используют для дестабилизации Восточной Европы, проходили именно через Лондон.

Новый глава Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул, что эти решения нужно принять, поскольку государство-агрессор нарушает фундаментальные принципы международного права. Он также подчеркнул, что такие действия России создают серьезную угрозу безопасности и целостности финансовой системы на глобальном уровне.

Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов на финансирование терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения,

– добавил Пышный.

Что известно о FATF: