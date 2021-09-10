"Подаст иск против смерти": Илон Маск снова потроллил Джеффа Безоса

На этой неделе стало известно, что самый богатый человек мира и основатель Amazon Джефф Безос стал одним из инвесторов стартапа Altos Labs. Миллиардер Маск не упустил новый шанс потроллить своего давнего конкурента.

Altos Labs – это компания, которая планирует бороться со старением, создав технологию для продления жизни людей. Инвестиционная компания Джеффа Безоса пока никак не прокомментировала эту информацию. Также пока неизвестно сколько именно миллиардер мог инвестировать в развитие амбициозного проекта.

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Илон Маск пошутил над Джеффом Безосом

Миллиардеры являются конкурентами сразу в нескольких сферах. Одно из самых масштабных противостояний Безоса и Маска разворачивается в космической отрасли. Основатель компании SpaceX прокомментировал твит, который сообщал о новых инвестициях Джеффа Безоса в стартап Altos Labs.

А если не сработает, то подаст в суд на смерть,

– написал Илон Маск.

Илон Маск троллит Джеффа Безоса / Фото Getty Images

По данным Forbes , капитал Безоса составляетдолларов. Он является лидером рейтинга богатейших людей мира. Илон Маск сейчас занимает второе место с состоянием в размередолларов.

Дело в том, что в последнее время конкуренция между миллиардерами вышла на новый уровень. Главная причина – космическая компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, подала в суд на NASA за контракт агентства с компанией SpaceX Илона Маска.

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