"Подаст иск против смерти": Илон Маск снова потроллил Джеффа Безоса
Источник:Entrepreneur
На этой неделе стало известно, что самый богатый человек мира и основатель Amazon Джефф Безос стал одним из инвесторов стартапа Altos Labs. Миллиардер Маск не упустил новый шанс потроллить своего давнего конкурента.
Altos Labs – это компания, которая планирует бороться со старением, создав технологию для продления жизни людей. Инвестиционная компания Джеффа Безоса пока никак не прокомментировала эту информацию. Также пока неизвестно сколько именно миллиардер мог инвестировать в развитие амбициозного проекта.
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Илон Маск пошутил над Джеффом Безосом
Миллиардеры являются конкурентами сразу в нескольких сферах. Одно из самых масштабных противостояний Безоса и Маска разворачивается в космической отрасли. Основатель компании SpaceX прокомментировал твит, который сообщал о новых инвестициях Джеффа Безоса в стартап Altos Labs.
А если не сработает, то подаст в суд на смерть,
– написал Илон Маск.
Илон Маск троллит Джеффа Безоса / Фото Getty ImagesПо данным Forbes , капитал Безоса составляет 201,7 миллиарда долларов. Он является лидером рейтинга богатейших людей мира. Илон Маск сейчас занимает второе место с состоянием в размере 195,3 миллиарда долларов.
Дело в том, что в последнее время конкуренция между миллиардерами вышла на новый уровень. Главная причина – космическая компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, подала в суд на NASA за контракт агентства с компанией SpaceX Илона Маска.
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Интересные новости о миллиардерах:
- Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос ведут активную борьбу за космос. Они находятся в эпицентре новой космической гонки, которая буквально поможет им сжечь их капиталы. И, похоже, что они оба хотят выиграть.
- Бизнесмены Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон создали собственные космические компании, в развитие которых они вкладывают миллиарды долларов. Однако, на деньги, которые богачи готовы вкладывать в космическую гонку, можно спасти от голода 41 миллион людей.
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Организация ProPublica получила доступ к конфиденциальным налоговым документам и раскрыла несколько финансовых секретов самых богатых людей в мире. В частности, бывшего генеральный директор Amazon Джеффа Безоса, который, как минимум, два года не платил налог на прибыль.