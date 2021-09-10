Altos Labs – это компания, которая планирует бороться со старением, создав технологию для продления жизни людей . Инвестиционная компания Джеффа Безоса пока никак не прокомментировала эту информацию . Также пока неизвестно сколько именно миллиардер мог инвестировать в развитие амбициозного проекта.

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Илон Маск пошутил над Джеффом Безосом

Миллиардеры являются конкурентами сразу в нескольких сферах. Одно из самых масштабных противостояний Безоса и Маска разворачивается в космической отрасли. О снователь компании SpaceX прокомментировал твит, который сообщал о новых инвестициях Джеффа Безоса в стартап Altos Labs.

А если не сработает, то подаст в суд на смерть,

– написал Илон Маск.

Илон Маск троллит Джеффа Безоса / Фото Getty Images

По данным Forbes , капитал Безоса составляет 201,7 миллиарда долларов. Он является лидером рейтинга богатейших людей мира. Илон Маск сейчас занимает второе место с состоянием в размере 195,3 миллиарда долларов.

Дело в том, что в последнее время конкуренция между миллиардерами вышла на новый уровень. Главная причина – космическая компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, подала в суд на NASA за контракт агентства с компанией SpaceX Илона Маска.

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