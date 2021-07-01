Так вважає Девід Бізлі, керівник Всесвітньої продовольчої програми ООН. У своєму твіті 26 червня Бізлі закликав Джеффа Безоса, Річарда Бренсона та Ілона Маска виділити 6 мільярдів доларів, необхідних для порятунку 41 мільйона людей у ​​43 країнах, яким цього року загрожує голод.

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Чи багато це грошей для мільярдерів

За даними Forbes, станом на 1 липня:

Джефф Безос (Blue Origin) – найбагатша людина світу зі статками 198,1 мільярда доларів.

(Blue Origin) – найбагатша людина світу зі статками 198,1 мільярда доларів. Ілон Маск (SpaceX) має 167,5 мільярда доларів та посідає третю позицію найбагатших людей світу.

(SpaceX) має 167,5 мільярда доларів та посідає третю позицію найбагатших людей світу. Статки Річарда Бренсона (Virgin Galactic) оцінюють в 5,7 мільярда доларів.

Ситуація з голодом у світі

Ще до пандемії COVID-19 голод у світі стрімко поширювався через постійні конфлікти, економічний занепад та погіршення клімату. Коронавірус лише пришвидшив тенденцію – кількість людей, яким загрожує голод, подвоїлася до 270 мільйонів.

Global Citizen розпочав кампанію "Давай, поки живеш" разом з Forbes у 2020 році, щоб заохотити мільярдерів щорічно віддавати 5% свого багатства благодійним організаціям. У розпал пандемії глобальна нерівність посилилася. У той час як десятки мільйонів стикаються зі бідністю, лише в США за перші 11 місяців пандемії з'явилося 56 нових мільярдерів, а загальне багатство американських мільярдерів збільшилось на 1,3 трильйона доларів і зараз сягає 4,6 трильйона доларів.

Бідні чи космос

Твіт Бізлі з’явився у відповідь на відео CNN, яке представило "космічну гонку" як благородну діяльність, про яку такі мільярдери як Безос, мріяли все своє життя.

Привіт, @RichadBranson, @elonmusk та @JeffBezos, так раді бачити, як ви змагаєтеся, хто першим потрапить у космос! Але, я хотів би бачити вас однією командою, як ви рятуєте 41 мільйон людей, які цьогоріч голодуватимуть на Землі! На це потрібно всього лише 6 мільярдів доларів. Ми можемо це швидко вирішити,

– написав Бізлі.

Зауважимо, що мільярдерів вже не вперше звинувачують у їхньому багатстві. Раніше американський сенатор Берні Сандерс звинуватив Ілона Маска та Джеффа Безоса у проблемах нерівності та голоду в США.

Ілон Маск чітко дав зрозуміти, що його бізнес-бачення виходить за межі планети Земля: він хоче колонізувати Марс, вивести людей у космос і "зробити життя багатопланетним". Саме для цього він використовує свої статки і вбачає у цьому свій вклад у допомогу людству.

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