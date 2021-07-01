Так вважає Девід Бізлі, керівник Всесвітньої продовольчої програми ООН. У своєму твіті 26 червня Бізлі закликав Джеффа Безоса, Річарда Бренсона та Ілона Маска виділити 6 мільярдів доларів, необхідних для порятунку 41 мільйона людей у 43 країнах, яким цього року загрожує голод.
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Чи багато це грошей для мільярдерів
За даними Forbes, станом на 1 липня:
- Джефф Безос (Blue Origin) – найбагатша людина світу зі статками 198,1 мільярда доларів.
- Ілон Маск (SpaceX) має 167,5 мільярда доларів та посідає третю позицію найбагатших людей світу.
- Статки Річарда Бренсона (Virgin Galactic) оцінюють в 5,7 мільярда доларів.
Ситуація з голодом у світі
Ще до пандемії COVID-19 голод у світі стрімко поширювався через постійні конфлікти, економічний занепад та погіршення клімату. Коронавірус лише пришвидшив тенденцію – кількість людей, яким загрожує голод, подвоїлася до 270 мільйонів.
Global Citizen розпочав кампанію "Давай, поки живеш" разом з Forbes у 2020 році, щоб заохотити мільярдерів щорічно віддавати 5% свого багатства благодійним організаціям. У розпал пандемії глобальна нерівність посилилася. У той час як десятки мільйонів стикаються зі бідністю, лише в США за перші 11 місяців пандемії з'явилося 56 нових мільярдерів, а загальне багатство американських мільярдерів збільшилось на 1,3 трильйона доларів і зараз сягає 4,6 трильйона доларів.
Бідні чи космос
Твіт Бізлі з’явився у відповідь на відео CNN, яке представило "космічну гонку" як благородну діяльність, про яку такі мільярдери як Безос, мріяли все своє життя.
Привіт, @RichadBranson, @elonmusk та @JeffBezos, так раді бачити, як ви змагаєтеся, хто першим потрапить у космос! Але, я хотів би бачити вас однією командою, як ви рятуєте 41 мільйон людей, які цьогоріч голодуватимуть на Землі! На це потрібно всього лише 6 мільярдів доларів. Ми можемо це швидко вирішити,
– написав Бізлі.
Зауважимо, що мільярдерів вже не вперше звинувачують у їхньому багатстві. Раніше американський сенатор Берні Сандерс звинуватив Ілона Маска та Джеффа Безоса у проблемах нерівності та голоду в США.
Ілон Маск чітко дав зрозуміти, що його бізнес-бачення виходить за межі планети Земля: він хоче колонізувати Марс, вивести людей у космос і "зробити життя багатопланетним". Саме для цього він використовує свої статки і вбачає у цьому свій вклад у допомогу людству.