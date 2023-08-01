Речь идет о художнице Вере Молнар. Ее называют пионеркой компьютерного искусства. Интересно, что художницы уже 99 лет .

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Художница продала картину по NFT

Ее картину продали менее чем за 60 минут. Торги прошли на платформе Sotheby's Metaverse. За картину заплатили 500 невзаимозаменяемых токенов, которые также известны как NFT. Общая сумма составила около 1,2 миллиона долларов.

Что такое NTF Это невзаимозаменяемые токены, уникальные пакеты цифровых данных, представляющие право собственности, которое нельзя заменить ничем другим. NFT может быть любым цифровым продуктом: музыкой, эскизами, рисунками и т.д.

На коллекцию под названием Themes and Variations работала Молнар совместно с генеративным художником Мартином Грасером. В основе работ изображены геометрические формы и буквы "N", "F" и "T", вместе образующие аббревиатуру "NFT".

Напомним, что после начала полномасштабной войны России против Украины технологию NFT начали использовать для помощи в противостоянии с агрессором. Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT.